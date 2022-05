VIDEO | Terrible "robo piraña": menores golpearon salvajemente a un hombre y le sacaron todo

09/05/2022 - 14:06 Policiales

En la madrugada del domingo, un grupo de menores atacó y golpeó a un hombre para robarle el teléfono en inmediaciones del cruce de las calles Alberdi y Piedras.

Las imágenes se hicieron virales en las últimas horas y fueron tomadas por dos jóvenes, que circulaban en un auto. Los testigos debieron detener la marcha porque los delincuentes atacaron a su víctima en plena calle.

Horas más tarde, Juan Pablo Villarreal observó las imágenes viralizadas y revivió un ingrato recuerdo. Afirmó que el ataque “piraña” ocurrido en la esquina de calles Alberdi y Las Piedras era casi similar a la agresión sufrida tres semanas antes en la zona del Monumento al Bicentenario, en avenida Mate de Luna 1600.

“Es la misma modalidad y tengo entendido que se trata del mismo grupo de siempre. A mí me agarraron en Mate de Luna y calle Asunción. Un grupo de entre 15 y 20 pendejos me agarró y me ‘patoteó’. Estas criaturas también me robaron el celular y la campera”, contó.

“Luego llegó la policía y detuvo a un par de chicos, porque se habían juntado alrededor 60 en la avenida. Los policías agarraron a algunos y los revisaron. Pero quedó en la nada y dejaron ir a los que había identificado”, recordó. Según dijo, “los vecinos comentaron que esto ocurría de manera continua en la zona”.

Una modalidad delictiva mantiene preocupados a todos. El denominado "Robo Piraña" vuelve a ser implementado por delincuentes. Esta vez menores de edad, se aprovecharon de un hombre, lo golpearon y le sacaron todo lo que tenía.

Se trata del violento robo piraña que tuvo lugar en la madrugada del domingo, cuando un grupo de menores atacó y golpeó a un hombre para robarle el teléfono y todas sus pertenencias en inmediaciones del cruce de las calles Alberdi y Piedras, en la vecina provincia de Tucumán.

Conforme a la información brindada por el medio La Gaceta, las imágenes se hicieron virales en las últimas horas y fueron tomadas por dos jóvenes, que circulaban en un auto cuando se produjo el golpe delictivo.

Los testigos debieron detener la marcha porque los delincuentes atacaron a su víctima en plena calle.

Mirá el video