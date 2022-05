Diariero ofrecía revistas infantiles a niña a cambio de sacarle fotos hot

13/05/2022 - 00:38 Policiales

Una mujer se presentó en la policía e informó que un vecino, quien se dedica a la venta de diarios y reside cerca de la casa de su expareja, le habría sacado fotos a su hija y además le pidió a la menor “que abriera las piernas”, a cambio de regalarle revistas infantiles.

El grave caso que fue denunciado ante la policía ocurrió en La Banda. Cuando la menor estaba de visita en la casa de su padre, su tía paterna notó que el acusado le tomaba fotos con el teléfono, mientras leía el diario.

Según contó la denunciante, conoció al acusado durante la pandemia. Tenían un trato cordial ya que ella le compraba el diario y él le regalaba revistas a su hija, cuando la menor estaba en la casa de su padre, ya que la pareja está separada. La mujer expresó que su ex cuñada —tía paterna de la niña— le contó que cuando advirtió tal episodio le preguntó a su sobrina si había notado que el acusado la estaba fotografiando, a lo que la pequeña le respondió: “El señor me dijo que él quiere mañana una foto con las piernas abiertas. De lo contrario no me iba a regalar más diarios”.

Enterada de tal situación la mujer nuevamente comenzó a interrogar a su hija quien ratificó su dichos y además reveló que el acusado se había acercado a ella para olerle el cabello. También contó que “una vez” cuando ella tenía puesta una camiseta de fútbol, éste le había tocado uno de sus pechos con la excusa de tocarle el escudo. La Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual interviene en el caso.