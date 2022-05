Contexto e idiosincrasia inciden en la forma y los hechos ilícitos

15/05/2022 - 01:03 Policiales

“Como jueza tengo en cuenta el aspecto cultural, situacional, ya que sumado a la idiosincrasia influye en la forma en que suceden los hechos ilícitos. Los magistrados del interior de la provincia debemos tener una visión especial, teniendo en cuenta dicho contexto”.

La definición corresponde a la Dra. Ana María González Ruiz, jueza de Control y Garantías de Añatuya, quien analizó el trabajo que lleva a cabo en los primeros meses de su gestión.

Reveló que “el artículo 19 de la Reglamentación de la Circunscripción establece que debemos ofrecer una función juri s d iccional , inclui d a la perspectiva de función social. Hay cuestiones que se transmiten de generación en generación de una manera errática.

Por ejemplo, se observa en el caso de niños, niñas, adolescentes, (NNA) que se encuentran en situación de vulnerabilidad y son víctimas de abusos, debido a que en el interior no se ha evolucionado aún en considerarlos como sujetos de derechos”.

En ese sentido, ahondó: “Diariamente realizamos audiencias por estos temas y en el Juzgado tenemos un equipo humano que impulsa la tarea laboral de manera sistemática, ya que en la Circunscripción contamos con una organización de trabajo que diar i a m e n t e i m p r i m e u n a dinámica acorde a las necesidades del servicio”.

Profundizó: “Me entrevisto con la gente que integra el equipo de la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Prisión Preventiva (Omas) y coordinamos las pautas dispuestas para las salidas alternativas, en razón del contexto situacional”. A criterio de González Ruiz, “generalmente, los jóvenes delinquen para comprar estupefacientes y sustancias prohibidas. Cuando el delito en que se hayan incursos es excarcelable, conforme a la normativa del Código Procesal Penal de la Provincia, analizamos con la Omas las medidas que se impondrán, para que puedan llevar al efectivo cumplimiento en tiempo y forma”. No es todo. “Además, con la Dra. (Gladis) Lami, también jueza de Control y Garantías, nos apersonamos en las instituciones que brindan ayuda a jóvenes con problemas de adicción.

Por ejemplo, el Hogar de Cristo, donde se les brinda contención para que encuentren un oficio, trabajos de manualidades, pinturas y se trata de resocializarlos y que se sientan útiles para la sociedad.

También está la ONG “El Refugio”, que aloja a NNA a quienes se les ha vulnerado sus derechos. Es importante tomar contacto con el contexto situacional de la jurisdicción”, destacó. En cuanto a las audiencias, indicó que se realizan de manera virtual, en razón de las distancias, ya que la Jurisdicción involucra a los departamentos Avellaneda, General Taboada, Belgrano, Aguirre, Mitre y Rivadavia.

El imputado puede conectarse desde el lugar de detención, sin necesidad de ser trasladado al Centro Judicial de Añatuya. No obstante, lo ideal son las audiencias presenciales.





Juzgar con perspectiva de género, lo trascendente

González Ruiz manifestó que “tenemos una mirada y juzgamos los casos de violencia con perspectiva de género y estamos mejorando los resultados, porque observamos disminución de audiencias por estas causas”. El cometido conlleva efectos multiplicadores. “Durante las mismas, explicó, en virtud del artículo 19 del Reglamento mencionado, se intenta que el imputado ya libre, además de medidas de conducta, tome conciencia de la necesidad de adoptar otra actitud y realice el tratamiento en el Equipo Técnico de Asistencia a la Violencia (Etav). Se le proveen herramientas para manejar sus emociones”. Agregó: “Gran parte del problema de la violencia de género tiene un trasfondo educativo, que trasciende a lo jurisdiccional. Es necesario brindarles recursos para utilizar la inteligencia emocional y comprendan a conciencia que lo que hicieron estuvo mal”. Señaló que “se dialoga con el imputado, porque no se trata solo de imponer medidas de coerción personal, puesto que ello es solo un paliativo y no resuelve el problema de fondo, que generalmente tiene matices de impronta de la historia familiar del sujeto, quizá con un pasado de violencia”, acotó. “En lo jurisdiccional, apunto a lo resolutivo y no a lo paliativo, para que se reeduque al imputado a través de Etav y presente certificación ante Omas, en la búsqueda de buenos resultados”.