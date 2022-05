Entregan los restos del niño ahogado en Brea Pozo para que su familia le dé el último adiós

17/05/2022 - 23:45 Policiales

Los restos del pequeño Santiago Santillán, el niño de 3 años que murió en Brea Pozo tras haber permanecido desaparecido varias horas y ser hallado flotando en un canal, fueron entregados ayer a su familia tras la finalización de la autopsia. El cadáver del pequeño había sido trasladado hasta ciudad capital para el examen forense, el cual constató que no presentaba ningún signo de violencia y que la muerte se había producido por ahogamiento. El dolor se adueñó de todos los vecinos de la localidad del Dpto. San Martín, pues tanto ellos como los policías ayudaban a la familia en la búsqueda de Santiago, hasta que un adolescente ingresó al cauce del canal pasadas las 21 del lunes y a 200 metros lo halló flotando, ya sin vida. No había pa l a b ras de consuelo que pudieran brindar un poco de alivio a una familia destruida y a todo el barrio Mataderos, que no salía del estupor por lo ocurrido, en aparentemente un descuido. El menor vivía justo al frente del canal, pero no le permitían jugar en sus orillas. Los testimonios señalan que se vivieron escenas desgarradoras al encontrar su cadáver.