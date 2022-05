Se incendió el Dpto. de Felipe Petinatto y murió un neurólogo

18/05/2022 - 02:22 Policiales

Felipe Pettinato fue internado en el hospital Pirovano, y derivado a la Clínica Zabala, tras el incendio que sufrió en su departamento del barrio porteño de Belgrano en el que murió su amigo, el reconocido neurólogo Melchor Rodrigo.

En un principio se supo que fue trasladado por inhalación de monóxido de carbono, pero luego trascendió que además el hijo de Roberto Pettinato habría sufrido un brote psicótico.

Así lo consignaron en “Nosotros a la mañana”. “Hubo un principio de incendio, llegaron la Policía y los Bomberos, que ingresaron con una línea. Pero hay que prestarles atención a estos datos: no era un incendio de gran magnitud porque sólo estaba tomado el living comedor”, explicó el Pampa Mónaco, panelista del ciclo conducido por el “Pollo” Álvarez. Y detalló: “En el lugar encontraron a Felipe preso de un brote psicótico y a una persona tirada boca abajo sin vida y totalmente calcinada. Qué pasó ahí adentro es la pregunta, porque el tamaño del incendio no se condice con una muerte así. No lo pudieron reconocer (por el estado en el que estaba), pero Felipe cuando recobró su estado dijo que estaba con un amigo que se llama Rodrigo”. Con custodia Allí el “Pollo” Álvarez precisó que Felipe “está internado con custodia policial porque se está investigando lo que sucedió” en ese departamento del piso 22 de un inmueble ubicado en la calle Aguilar al 2300.

Mónaco añadió también que “hasta el momento no se saben las causas del incendio. Al haber dos personas, uno muerto y uno vivo, hay sospechas. Felipe está pasando una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, se tiene que recuperar y recién ahí le van a tomar declaración”. Por su parte otro integrante del plantel manifestó que al ser encontrado, Pettinato “estaba con una excitación que tuvo que ser controlada por los médicos”. La investigación del caso recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº25, a cargo del doctor Martín Mainardi, quien ya recibió el resultado de la autopsia al cuerpo de la víctima, que fue reconocida por su madre. Según pudo saber el resultado preliminar del análisis forense estableció que la muerte se produjo a causa de “quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar”.

El hecho está provisoriamente caratulado como “aver iguación de causales de muerte e incendio”. El fiscal espera para las próximas horas la evolución del estado de salud de Pettinato para tomarle declaración. También aguarda el informe de las pericias realizadas por los bomberos de la división de Investigación de Incendio y Explosiones en el lugar del siniestro. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. El resultado de las pericias será de vital importancia para definir el futuro de Pettinato hijo.