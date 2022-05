Negativa para un santafesino que despojó de U$S 4.500 a médica con el falso secuestro de su hija

19/05/2022 - 00:08 Policiales

La Justicia de Frías ratificó la detención de dos santafesinos y desestimó la suspensión de juicio a prueba (probation) para uno de los imputados, acusados de engañar a una médica con el falso secuestro de su hija y su yerno y de despojarla de U$S 4.500, es decir casi $ 1.000.000.

Así lo refrendó la jueza de Control y Garantías, Roxana Cejas Ramírez, al ratificar sendas detenciones de Gastón Ezequiel Anzaldi y Daniel Andrés Brites, a quienes la fiscal Rocío Fringes los imputó por presunta extorsión en perjuicio de una profesional de apellido Vittar, despojada el 28 de mayo del 2021 de la cuantiosa cifra.

De acuerdo con la investigación de Fringes, los santafesinos llegaron a Frías en auto. En complicidad con otros dos delincuentes aún anónimos, una voz femenina llamó a Vittar y le anunció que tenían cautivos a su hija y a su yerno.





Manipulación y miedo

Acto seguido, un hombre tomó el teléfono. Llamó por celular a la médica y le exigió U$S 50.000. La friense le dijo que solo contaba con U$S 4.500 destinados a una cirugía de sus ojos. No dudó, puso los dólares en una bolsa y la lanzó a la calle. Treinta segundos después, dos individuos frenaron un auto, levantaron la bolsa y huyeron hacia Lavalle, entre Frías y Catamarca. Cayeron presos a fines de agosto, merced a la tecnología, mientras se encontraban en Córdoba y habrían puesto en marcha maniobras similares. En octubre, el juez de Control y Garantías, Guillermo Paradelo, les dictó prisión preventiva y ahora, la defensa contragolpeó con un pedido de libertad para ambos. No fue todo. La querella instó a la concreción de una probation a favor de Anzaldi, quien reparará el daño pagando los U$S 4.500 a Vittar, a cambio de la extinción de la acción penal a su favor.





Fiscalía, por el no

La Fiscalía se opuso al planteo reparador, al sostener que se trata de dos sujetos peligrosos y nadie descarta que inste a ampliarle los cargos, lo cual torna negro el horizonte del imputado. Finalmente, la magistrada rechazó la libertad y la probation.

Entre los fundamentos, se destacarían dos condenas en Córdoba, donde están presos, en contra de los dos sujetos: Brites a tres años de cumplimiento efectivo y, a su vez, Anzaldi a dos años de prisión en suspenso. Ahondó la magistrada, peligros procesales; también, que los dos santafesinos carecen de domicilio en Santiago del Estero y en Córdoba; antecedentes penales; una mujer prófuga a quien jamás delataron y otros elementos que tornan más que inviable sendas libertades y, obviamente, no a la probation.