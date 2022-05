Tío y padrino de una menor, al borde del juicio por abuso

19/05/2022 - 22:13 Policiales

El tío y el padrino de una adolescente serán enviados a juicio próximamente, sindicados de abusarla durante dos años, vejaciones que salieron a la luz al quedar embarazada.

Según la causa, el 24 de junio del 2020 un matrimonio (de Salavina) acompañó a su hija al Cepsi y los médicos le informaron que cursaba un incipiente embarazo.

Ello obligó a una charla y la joven, de 13 años, reveló que desde los 10 años era abusada por el esposo de una tía y el padrino, hermano de un ex funcionario.

Veinticuatro horas después, fue interpuesta una denuncia y la joven recibió contención en la Fiscalía.

Con precisiones, señaló que su tío la abusaba en su casa y al visitar a sus familiares.

El 1 de julio, en Cámara Gesell, los funcionarios de la Fiscalía, abogados y psicólogos escucharon a la menor. Ésta afirmó que el esposo de su tía la abusó de 10 a 12 años.

“Cuando mi mami me mandaba al campo me quedaba a dormir en casa de mi tía. Su marido iba a mi pieza de noche. Empezó tocándome y después me abusó...También lo hacía cuando se quedaba a dormir en mi casa. Callate no cuentes nada, me decía”, relató la joven. Incluyó al padrino en los vejámenes.

“Él me abusaba desde el año pasado”, acotó, es decir desde el 2019. En agosto, la Justicia refrendó prisión preventiva y concedió el arresto domiciliario solo al padrino de la jovencita. Siete meses después, el bebé nació y los expertos extrajeron información genética a los dos detenidos y la entrecruzaron con el recién nacido.

Las conclusiones fueron contundentes: Según los genetistas, del “estudio de los 15 marcadores de ADN”, la paternidad biológica correspondería al padrino de la menor en un 99,9%.

En septiembre la beba cumple dos años.

La jueza María del Huer to Bravo Suárez debía presidir ayer una audiencia de oposición a la requisitoria fiscal de elevación a juicio, planteada por la defensa del tío de la joven.

Sin embargo, solo asistió la querellante, Fernanda Costas Mussi, y el Ministerio Pupilar.