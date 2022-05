Otra víctima entregó dos escrituras por un préstamo

21/05/2022 - 00:03 Policiales

Otra damnificada resultó R.E.N. El 19 de agosto de 2021 denunció el dueño de la concesionaria la contactó.

Éste le informó que vendía paquetes a cambio de una rentabilidad acorde a la inversión.

Ella habría adquirido 2 paquetes de U$S 3.000 y un cuarto de U$S 6.000.

Al contemplar que la otra parte cumplía lo convenido, R.E.N. habría entregado dos escrituras a cambio de un préstamo a un organismo privado.

Con ese dinero, abrió tres cuentas para sus hijos: un paquete de U$S 1.800 y dos más de U$S 600 cada uno. No fue todo. Su madre también ingresó al círculo con dos paquetes: uno por U$S 3.000 y otro por U$S 300.

La misma formalizó su denuncia el 23 de agosto de 2021. Según las denunciantes, uno de los influyentes operaba en Las Termas captando nuevos ahorristas y la Fiscalía también lo tendría en la mira. Dado al elevado caudal de presentaciones y montos, la Fiscalía recién “puso primera”.