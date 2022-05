Juzgan a ''Escoba'' por degollar y matar con un martillo a su abuelo

26/05/2022 - 03:10 Policiales

Un hombre comenzará a ser juzgado desde el 31 de mayo, acusado de asesinar a martillazos a su abuelo mientras dormía, furioso porque no quiso darle dinero para financiar su fuerte apego a las drogas.

Se trata de Daniel Gonzalo Barraza Pereyra ("Escoba"), de 35 años, a quien la fiscal Carla León e instructora Fernanda Vitar acusarán por el "homicidio calificado por vínculo y alevosía" de su abuelo, Felipe Pereyra, de 75 años.

El anciano y su verdugo convivían hace dos años en una casa de calle Congreso al 600, en el Bº Primera Junta. Según la Fiscalía, Felipe se hartó de ayudar económicamente a su nieto, al punto extremo de "apañarlo", pese a que le robaba cosas para venderlas o cambiarlas por droga.

El 26 de agosto del 2018, "Escoba" habría atacado a su abuelo mientras dormía. El arma homicida fue un martillo que después la Justicia secuestró con cabellos de la víctima. No conforme, también habría empleado un cuchillo con el que le provocó un corte en el cuello.

Después de perpetrar el horror, "Escoba" se habría trasladado a la casa de unos amigos, junto a la vivienda del sexagenario, y les reveló: "Me mandé una macana. Maté a uno…" Nadie le creyó, ya que todos conocían sobre sus adicciones a las drogas.

Ahora, la Justicia sentará en el banquillo de los acusados, quien será asistido por la defensora oficial, Carolina Neder.

Nadie puede prever el desenlace, pero los expertos juzgan que la única salida para "Escoba" es que un tribunal lo declare inimputable, ya que de lo contrario solo lo espera la prisión perpetua.

La batalla que viene y una amnesia cuasi selectiva tras el horror

El acusado es mecánico. Al ser indagado habría manifestado: "Hace 5 años que me drogo. Desde hace 3, lo hago todos los días", afirmó a la Fiscalía.

"Todo ese día me drogué con cocaína, alcohol y pastillas. Al otro día desperté y salí de la casa. Pasé por unos amigos que tomaban y me quedé un rato. Fui a mi novia, en el Bº Siglo XXI y me hizo guiso de arroz. Creo llegó la policía. No les di bolilla. Me dormí. Luego, volvieron de nuevo y me dijeron que había matado a mi abuelo", precisó.

Para los expertos, la defensa jugará una única ficha: una declaración de inimputabilidad, basada exclusivamente en una intoxicación con drogas. Sin embargo, la "empresa" no asoma nada fácil, ya que después del asesinato "Escoba" anunció a los vecinos que mató a una persona. Es decir, la Fiscalía pondrá en la escena una inequívoca amnesia selectiva.

¿Olvidó lo que hizo esa jornada, o enfrentará lagunas mentales? Uno u otro caso, la batalla se perfila sustanciosa, ya que para el Ministerio Público los psicólogos ya confirmaron que el imputado está lúcido en tiempo y espacio.