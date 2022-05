Captura nacional e internacional para maestro por estafas de $10 millones

27/05/2022 - 03:16 Policiales

Duro revés judicial para un docente de apellido Ávila. La Justicia libró una orden de captura nacional e internacional en el marco de la investigación que lleva adelante la Dra. Lorena Nieva por el delito de estafa y asociación ilícita por más de $10.000.000. Ayer la Justicia de Control y Garantías realizó un pedido para que Ávila —quien está imputado junto a dos gendarmes y dos comerciantes— fuera buscado en todo el país y puesto tras las rejas.

La investigación fiscal comenzó semanas atrás cuando el Dr. Franklin Moyano se presentó como querellante —en representación de diez personas— e informó sobre la millonaria defraudación, que se inició en septiembre del 2021 y concluyó en febrero pasado. Durante la investigación judicial se supo que las víctimas realizaban aportes mínimos de U$S 300, los particulares podrían acceder a cambios drásticos en su vida: mejores condiciones sociales, confort y reconocimiento, era el atractivo ofrecimiento. Allí surgió una especie de círculo. Lo conformaban emprendedores, docentes, una directora de escuela y trabajadores de bajo poder adquisitivo.

Según las averiguaciones, algunos de los damnificados pidieron préstamos; una maestra habría vendido su casa y depositado cerca de U$S 15.000, trascendió del caso. En la práctica, se pedían U$S 300 mínimos para ingresar al selecto grupo de beneficiarios. Si el aporte era mayor, el cliente ascendía a un nivel mayor. Pero eso no es todo.

A su vez, por cada persona que llevara al círculo, el integrante podría ganarse hasta un 30% en premios especiales. Era una especie de plazo fijo. Sus "jefes" operaban con transferencias en pesos argentinos, o bien en mano con dinero de la divisa norteamericana. Según se supo, el círculo estaba conformado por ochenta personas.

En enero la Justicia impulsó procedimientos en varias provincias y los contribuyentes santiagueños se asumieron estafados. Acudieron a la Justicia y exigieron que los rostros visibles de la empresa en Santiago fueran detenidos, casi en consonancia con la estrategia del querellante.

En el marco de las averiguaciones, el pasado 19 de mayo dos gendarmes y el propietario de una concesionaria fueron detenidos por personal del Departamento Delitos Económicos, por orden de la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen.

De acuerdo con los denunciantes, los acusados tenían a su cargo una cuasi franquicia de una empresa y "reclutaban" ahorristas. Los aportes y transferencias, en especial dólares, se habrían cristalizado entre septiembre del 2021 y febrero del 2022. El círculo alcanzó 80 integrantes, pero solo una decena acudió a la Justicia en busca de que le fueran reintegrados sus depósitos.

Ahora la Justicia solicitó la detención del docente Ávila, quien es intensamente buscado por la policía.

Registran nuevas denuncias en contra de los acusados

La causa hasta el momento tiene tres personas detenidas: Marcelo Eduardo Jiménez, propietario de una concesionaria de calle Misiones y los gendarmes Walter Gabriel Veleizán, con destino en Salta, y César Ezequiel Blanco.

Pese al hermetismo con el que la Fiscalía a cargo de la Dra. Nieva trabaja, se supo que durante la jornada de ayer fue indagado el supuesto líder de la banda (Jiménez) pero no trascendió y si respondió o no las preguntas de la fiscal.

También se supo que durante la jornada de ayer se habrían presentado al menos tres nuevas víctimas. Como se recordará en el inicio de la investigación se estableció que serían 80 los damnificados. Las nuevas acusaciones complican la situación judicial de los acusados.