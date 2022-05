Profanaron la capilla Santa Rita y dejaron mensajes satánicos en pisos y paredes

27/05/2022 - 23:38 Policiales

La comunidad religiosa bandeña no sale de su asombro e indignación ante el ataque vandálico y satánico que sufrió una parte de la capilla Santa Rita, ubicada en el Bº Ramos Taboada, donde malvivientes dibujaron obscenidades y realizaron ritos oscuros.

El grave y repudiable ataque fue descubierto pasadas las 15.30 de ayer por el encargado de la capilla, quien al llegar para abrirla, notó que una de las ventanas laterales estaba dañada, por lo que de inmediato fue a investigar lo que había sucedido.

Al ingresar se encontró con una imagen espeluznante.

Había dibujos satánicos pintados en el suelo y las paredes habían sido manchadas con pintura blanca.

Había velas y telas negras dispersas por todos lados. Inmediatamente dio aviso a la policía y al padre Gastón Cuello, párroco de Santa Rita.

En diálogo con EL LIBERAL el padre Gastón, consternado por lo sucedido, manifestó: “Ingresaron rompiendo una ventana de la parte lateral de una casona donde funcionaba antiguamente el templo. A su paso fueron revolviendo cosas, tirando papeles, dibujando, pintando inscripciones, signos, prendieron unas velas, tiraron una tela negra. No sé si serán ritos satánicos o de otros cultos”, comentó el cura.

Expresó que tras el daño y la profanación del lugar, los sujetos “robaron algunas palas y cosas de electricidad. Pero lo más significativo fueron los dibujos que hicieron”, y explicó que en un cartel que había en el lugar “tacharon la palabra Dios y pusieron Puta”. El padre manifestó que desde que él está trabajando allí, hace ya 4 años, nunca había sucedido algo así. Además se mostró asombrado de que nadie haya visto nada: “Hay vecino adelante y detrás de la capilla. Lo raro es que nadie ha visto y nadie dice nada”, sostuvo.

“Estamos metidos en uno mismo, el no te metas tenemos que desterrarlo de nuestra cultura o de nuestro tiempo actual. Debemos colaborar entre todos y ayudamos a esclarecer algunas cosas. No solo a lo nuestro, porque hoy nos tocó a nosotros, sino que le puede tocar a otros y uno tiene que ayudar”, enfatizó. El padre Gastón reflexionó: “Por más que podamos tener diferentes tipos de pensamientos, religiones o cultos, el respeto es lo que tiene que primar entre nosotros. Porque respetándonos estamos cuidándonos unos a otros. Que puedas pensar diferente no me hace que reaccione mal contra vos, sos otro ser humano y mereces el respeto por tu dignidad humana”.

Mientras tanto la Unidad Fiscal de turno, a cargo de la Dra. Jacqueline Macció, tomó intervención en el caso y ordenó medidas para dar con los autores del repudiable hecho y ponerlos tras las rejas.





Preparados para el atentado

Los investigadores sospechan que los maleantes ingresaron a la casona sólo para causar daños y que vinieron preparados para ello ya que en el lugar no había ningún tipo de pintura. Los autores del hecho fueron con la pintura y una vez terminados los dibujos, la llevaron consigo. Sospechan que el robo de bienes fue cometido para tapar el ataque satánico. Las cámaras de seguridad y las huellas en el lugar serán claves.