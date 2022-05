Niña de 3 años con heridas en la carita al ser atacada por un perro

28/05/2022 - 23:56 Policiales

Una niña de tres años sufrió ayer heridas graves en el rostro, al ser atacada y mordida por un perro mientras se encontraba en su casa en la ciudad de Fernández, departamento Robles.

Según fuentes policiales indicaron que el caso salió a la luz pasadas las 21.30 de ayer cuando la pequeña ingresó al Centro Provincial de Salud Infantil derivada desde la “Capital del Agro” en compañía de su mamá.

Los efectivos indicaron que la menor presentaba lesiones en los labios y la nariz por las cuales debía ser intervenida quirúrgicamente con urgencia. Mientras los médicos —cirujanos y pediatras— asistían a la víctima para salvarle la vida, los policías que estaban cumpliendo el servicio adicional en el centro asistencial se entrevistaron con su madre.

La mujer —de apellido Leguizamón, de 33 años, con domicilio sobre un camino vecinal— manifestó a los efectivos que la menor había sido atacada por un perro cuando se encontraba jugando. Si bien la Fiscalía de Banda y Robles de turno —a cargo de la Dra. María Teresa Montes— hasta el cierre de la presente edición no había tomado conocimiento de la situación, personal de la Comisaría Quinta dejó asentado lo sucedido en el libro de guardia.

No descartan que efectivos de Canes tomen intervención en el caso para establecer si se trata de un animal peligroso y si puede continuar o no en su habitat. Según se supo, la madre de la pequeña no habría dejado entrever la raza del animal canino.