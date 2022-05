“Con el peso de su cuerpo apoyó su rodilla en mi pierna y me la quebró”

30/05/2022 - 00:26 Policiales

Por más de dos años vivió un calvario. El sábado, pasado el mediodía, sufrió un brutal ataque por parte de su pareja, un oficial de la policía de seguridad aeroportuaria, que la fracturó una pierna a golpes. Ayer, reponiéndose de sus heridas Cecilia Rodríguez habló sobre el brutal hecho

"Estoy mucho mejor, mucho más tranquila, contenida por mi familia, por mi círculo más íntimo. La verdad que no es nada grata la situación que estoy atravesando ahora, pero dentro de todo me siento más tranquila y creo que esta situación está por llegar a su fin porque el agresor está detenido", contó la víctima en un diálogo con Radio Panorama.

Cecilia tiene 27 años y reside en el barrio Centro junto a su hijo (2) que tiene en común con el policía Guillermo Agustín Bustamante Barakat, de 31 años, quien está detenido y hoy podría ser indagado. "Me encuentro haciendo reposo por las lesiones que tengo. Tengo 45 días de curación por la fractura, necesito una cirugía, y probablemente me tengan que poner unas placas", explicó la docente.

Sobre el vínculo con su agresor Cecilia explicó: "Mantuvimos una relación de tres años. Los hechos de violencia comenzaron hace dos años después del nacimiento de mi hijo. Estábamos conviviendo. En mi hogar era donde se desataban estos hechos de violencia".

"Hasta donde tengo entendido, se allanó mi domicilio, pero él no estaba presente, y si no me equivoco fue detenido en su lugar de trabajo donde se realizó el procedimiento. Después de que me agrediera, él continuó su vida como si nada", manifestó.

Según reveló Cecilia, "los hechos de violencia se venían repitiendo cada vez con mayor intensidad y con más frecuencia. Se volvió una situación insostenible para mí hasta que llegó este punto en el que corría peligro mi integridad física y eso motivó que yo hiciera la denuncia".

Sobre el último episodio de violencia explicó que sucedió en un "forcejeo, yo siento el quiebre en mi tobillo. Él también lo ve y trata de acomodarme en contra de mi voluntad porque yo le pedía que no me tocara. Le pedía por favor que llamara al médico o que me llevara al hospital".

"Me decía que no, que solo me había salido el tobillo que él ya me lo había puesto. Gritaba con todas las fuerzas para ver si alguien me escuchaba. Mi hijo estaba presente, lamentablemente. Estuve tirada en el piso 40 minutos, llorando de dolor", indicó

La joven docente reveló: "Le pedía, por favor, que me llevara al médico o que llamara a mis padres y ahí accede a llamar a mi familia que llegó a auxiliarme y me trasladaron al hospital, donde confirmaron las lesiones".

Consultada sobre cómo sucedió la lesión manifestó: "Fue en medio de un forcejeo con el cuerpo. Él, al ser policía, realiza estas maniobras de reducción, aparte tiene conocimiento de artes marciales, practicó MMA y kickboxing"

"Con una de esas maniobras me tira al suelo y en la caída con el peso de su cuerpo apoya su rodilla en mi pie y termina fracturándome", contó. En cuanto a la investigación judicial reveló: "Todavía no declaré, y creo que todo esto continuará durante esta semana. Sobre episodios anteriores especificó que hizo exposiciones por las amenazas de muerte y el año pasado se dictó una medida perimetral por 180 días. Fueron varias las ocasiones en las que tuve que recurrir a la policía".

"Espero que aquí se termine mi calvario. No quiero pasar nunca más por lo mismo. Confío en que la Justicia me va a ayudar y todo vuelva a ser normal", sentenció.