Ataque a la iglesia Santa Rita: "El mal existe; y las personas que convocan el mal no están bien de la cabeza"

31/05/2022 - 02:51 Policiales

Luego del ataque que sufrió la iglesia Santa Rita de la ciudad de La Banda el Padre Alejandro Gordillo, párroco de Cristo Rey en la ciudad Capital habló con EL LIBERAL y brindó su interpretación sobre lo sucedido al templo el pasado viernes.

"Las personas normalmente invocan a Dios, sea un cristiano católico o un no católico; sea un hombre o una mujer de buena voluntad; invocan a Dios, al ser divino, al ser supremo, invoca la luz, pero cuando una persona está en la oscuridad invoca al oscuro y 'convoca' las fuerza del mal o lo negativo", comenzó diciendo.

"Lo primero que se me viene a la mente es que (los que profanaron Santa Rita) psicológicamente no son normales porque alguien normal siempre invoca a Dios: fuente de toda razón y Justicia. Una persona que va por la tiniebla y por el mal es porque tiene una herida emocional, y por esa herida invoca muchas veces fuerzas ocultas del mal".

"Yo lo derivaría a un profesional de la salud mental, lo cual no significa que pueden tener sus heridas, sus historias de vida. Así como a veces decimos que para que alguien pueda llegar a matar, debe tener una historia de vida, bueno alguien que invoca el mal, profana un lugar, hace dibujos incluso alguno de ellos obscenos, indudablemente es una persona que psicológicamente está desequilibrada y necesita una pronta atención psiquiátrica", explicó. Pero inmediatamente sostuvo: "No estoy negando el mal, no estoy negando al demonio".

Sobre las marcas que dejaron en la iglesia Santa Rita, el padre Alejandro explicó: "La estrella de cinco puntas: hacia arriba, abajo y los laterales tiene todo un significado. Uno de ellos es muy usado en los ambientes de cultos satánicos".

"Astón Lavey, un estadounidense que fundó la Iglesia de Satán utilizaba un medallón con esta estrella como un signo satánico. Además hay otros signos satánicos y otro que raya lo mundano porque aparece un hombre dibujado con un falo masculino, y se toma para hacer distintas interpretaciones", explicó.

"El satanismo abarca numerosas creencias y numerosos fenómenos sociales por eso tiene distintos tipos de simbolismos y estos simbolismos que hemos visto en la iglesia de Santa Rita de La Banda es como la insignia, como el sello oficial de la iglesia satánica".

"El pentagrama invertido es todo un signo para ellos. Las dos estrellas hacia arriba simbolizan un cuerpo, la adoración al demonio. Los cuerpos del macho cabrío que simbolizan el demonio. Simboliza también sentimientos y emociones que muchas veces son de ira, de odio, de bronca", contó. "Ya lo usaban los irlandeses y es parte de la mitología griega, significa el símbolo de lo satánico".

"Pero ante todo (lo sucedido) es un ataque a la comunidad católica, la mayoría de las veces se ataca con profanación a catedrales, capillas. Pero más allá de que hay otras denominaciones, la Iglesia Católica, incluso con los problemas de la propia Iglesia, todavía guarda una cierta referencia moral, entonces atacar una iglesia católica es atacar una referencia moral", ahondó.

Para finalizar manifestó: "Esto siempre existió y existirá, pero repito es de una persona que no está bien emocionalmente. Una persona, con la situación económica que vivimos, que está todo el día pensado cómo juntar la moneda para pagar los impuestos no tiene tiempo para esto".