Juzgan a docente por amenaza de muerte a su pareja e hijas

01/06/2022 - 00:42 Policiales

Un docente está siendo enjuiciado, acusado de amenazas a su ex pareja y amenazas, lesiones leves calificadas y desobediencia judicial en perjuicio de su hija y de la Administración de Justicia.

Ayer se dio inicio al debate oral en su contra por una causa judicial que lleva adelante la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda, representada por la Dra. María del Pilar Gallo.

En el recinto, la representante del MPF narró que el hecho sucedió el pasado 21 de diciembre del 2018 cuando la víctima se presentó en la policía y denunció que desde hacía cuatro meses que venía teniendo problemas con su pareja y que éste la agredía físicamente.

La víctima antes estuvo separada del acusado a quien también lo denunció por violencia de género y en esa oportunidad el imputado fue condenado en juicio abreviado con una sentencia en suspenso.

Sobre el último hecho denunciado la mujer contó que su pareja le manifestó: "Si me vuelves a denunciar voy a estar preso, pero cuando salga vas a ver quién soy. Vas a ver quién es el lobo con piel de cordero".

El imputado, según consta en la denuncia de la víctima le manifestó: "No voy a parar hasta que te quedes sin nadie". Temiendo por los dichos de su pareja, la víctima se presentó en el Juzgado de Familia y solicitó protección de persona, medida que la Justicia le otorgó

El segundo hecho se registró siete días más tarde, cuando el acusado se presentó en la casa de la víctima —a donde tenía prohibido llegar— y comenzó a patear la puerta y logró que su hija le abriera.

Según consta en la denuncia de la mujer, el sujeto ingresó gritándole a su hija: "Yo no voy a caer preso otra vez. Me voy a matar, pero me voy a llevar a alguien conmigo" para luego tomar del cuello a la menor mientras le decía "los voy a matar a todos".

En un descuido de su padre la menor logró huir de la casa y pedir ayuda a su abuela. El acusado nuevamente fue puesto tras las rejas, pero luego recuperó la libertad y así enfrentar ahora el juicio oral.

El debate continuará hoy con testimonios y presentación de evidencias. El Dr. Julio Carmelo Vidal —tribunal unipersonal— será quien defina el futuro del educador.