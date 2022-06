Estremecedor relato de una mujer cuya hija es víctima de bullying: “Le rompieron el guardapolvo, le tiraron el cuaderno”

01/06/2022 - 08:45 Policiales

Una mujer de Árraga denunció públicamente el grave caso de bullying del cual es víctima su hija en la escuela Eusebio Correa.

Según relató Romina Romero en diálogo con "Buen día Santiago", su hija de nueve años llegó a su casa el lunes llorando, con una hoja en la mano, mostrando lo que le escribieron dos compañeras que la acosan desde primer grado.

"Ella llora desde que la despierto para ir al colegio. Me dice 'no mamá, me hacen burla, no quiero ir más'. Me pide por favor que no la lleve al colegio", relató Romero en diálogo con "Buen día Santiago".

"Le rompieron el guardapolvo, le tiraron el cuaderno, le dejan notas diciéndole gorda. Ella lleva un taper con palitos salados, papitas o alguna golosina y jugo. Lleva lo que yo le dejo listo en casa. Y estas dos niñas le dicen 'pobre', porque no maneja dinero para comprar en la escuela", continuó.

Romero dijo que envió por WhatsApp la foto de la nota con insultos que le dejan a su hija y señaló que la maestra la convocó a una reunión con autoridades para el martes 31 de mayo, pero ella decidió asistir porque estas situaciones se repiten desde primer grado y nunca se resolvió nada.

"Vine directamente al Consejo de Educación en donde me dijeron que en la escuela primaria no existen las amonestaciones y que se sanciona cuando se agotan todas las instancias previas. Lo primero que debe pasar es que intervenga el gabinete del colegio", dijo Romina.

Por último, mencionó que a su hija le suspendieron la presencialidad y que no volverá a concurrir hasta que se tomen cartas en el asunto, con lo que no se mostró de acuerdo, ya que quienes la insultan y molestan, seguirán asistiendo de manera normal.