Preventiva para un sujeto acusado de abusar de hija desde los 13 años

04/06/2022 - 01:18 Policiales

El juez de Control y Garantías de la ciudad de Frías, Guillermo Paradelo, dictó ayer la prisión preventiva para un septuagenario sospechado de atacar sexualmente a su propia hija de 43, desde los 13 años, y ahora la Fiscalía solicitaría análisis de ADN para cinco hijos, ante la presunción de que el sujeto sea padre y abuelo a la vez.

El escenario es un paraje en el interior del departamento Choya, según se desprende de la investigación que impulsa la fiscal Macarena Vildoza, quien acusa al individuo por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”. Todo estalló el 30 de abril pasado.

Fue la última vez en que el acusado habría atacado a su hija. La mujer interpuso la denuncia y detalló una pesadilla sexual que se habría iniciado a los 13 años, dentro de un hogar carente de la figura maternal.

“Fueron muchos abusos. En el 2017 quedé embarazada de él y perdí al bebé”, señaló ante las autoridades. Y sin perder tiempo, la funcionaria puso en marcha el andamiaje legal que prevé toda una complejidad judicial, basamento de un futuro juicio oral.





Fundamentos opuestos

En audiencia, Fiscalía y defensa batallaron con fines diametralmente opuestos. Para la acusación, la víctima formalizó la denuncia y los psicólogos dejaron en claro que refleja fielmente a una víctima de abuso. Enfrente, la defensa avanzó sobre el relato cronológico de la damnificada. Juzgó que su cliente no abusó de la mujer; instó a la Fiscalía a acreditar que de verdad haya un vínculo padre e hija; interrogó si no existe la posibilidad de estar al frente de una relación incestuosa, y no un abuso. Después de escuchar a ambas partes, el juez Guillermo Paradelo ratificó la detención del sujeto, al dictarle la prisión preventiva por “abuso sexual con acceso carnal” en perjuicio de su hija, se supo en los tribunales de Frías. ADN inminente Ahora, la Fiscalía fortalecería el proceso con más pruebas, en especial científicas. La más contundente sería un análisis de ADN entre los cinco hijos de la denunciante, ante la posibilidad que alguno/ s sea/n hijos del detenido.