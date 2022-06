Batalla final de Fiscalía y defensa por brutal homicidio de Peñaflor

06/06/2022 - 04:12 Policiales

Dos años y diez meses después del horror, el brutal asesinato del ganadero Ricardo Artemio Peñaflor arriba a la instancia decisiva inmediata al juicio contra las cinco personas acusadas de traicionarlo, reducirlo, golpearlo y ejecutarlo de tres tiros.

El escenario fue un sector inhóspito a la vera de la ruta nacional vieja 157, camino a Brea Chimpana, a 50 metros de la nueva 157, límite entre Frías y Catamarca.

En audiencia, este miércoles 8 de junio los fiscales Gustavo Montenegro y Alfonso Arce, batallarán para clausurar el proceso y elevar a juicio a los imputados: Saúl Gerez, de 76 años; el ex policía Lindor Alfredo Rodríguez y su esposa, docente, Claudia Viviana Pereyra (53); Jesús Osmar Pinto, de 49 años, detenido en el Bº Sumamapa, de Frías, y Daniel Ramón Pinto, 40, alojado en Los Morteros, El Alto, zona rural de Catamarca.

"Homicidio calificado" es la figura dominante que alienta el fantasma de la prisión perpetua en el quinteto y aún se resisten a ser enviados ante un tribunal.

El grupo está acusado de engañar, reducir, maniatar, golpear y ejecutar a Peñaflor el 6 de agosto del 2019, cuyo cuerpo ha sido hallado maniatado e incinerado en la caja de su camioneta dos días después.

Al reconstruir la trama del asesinato, el equipo fiscal develó que Peñaflor fue traicionado por su compadre Saúl Gerez. Ese día debían cerrar una operación ante un escribano y el anciano, cederle tierras a la víctima.

Gerez no habría tenido mejor idea que complotar con el matrimonio Rodríguez-Pereyra. Una corriente policial sostiene que el ex policía se la tenía "jurada" a Peñaflor agobiado por rumores de infidelidad con su esposa. El complemento habría llegado con un par de hermanos, los Pinto, sospechados de "apretadores pagos".

El 6 de agosto Peñaflor habría arribado a la casa de Gerez. Él hombre entregó a su compadre a los Pinto, quienes redujeron al ganadero y lo cargaron en la caja de su propia camioneta. Lo condujeron hasta Brea Chimpana, donde los Pinto le dieron tres tiros. Como Peñaflor continuaba vivo, Rodríguez lo habría rematado con un tiro en la cabeza.

Después, prendieron fuego al cuerpo en la caja de la camioneta. Las llamas destruyeron pruebas valiosas, pero la Fiscalía apuesta fuerte a acreditar la responsabilidad de los acusados en un juicio oral en la ciudad capital.

Gerez desarmó el pacto y la banda cayó días después y, ahora, al borde de una perpetua

"Ya está todo hecho; me deshice del arma", señaló en un audio de celular Gerez. Cuando los policías catamarqueños lo apretaron verbalmente, el septuagenario se quebró y confesó todo.

"Eran las 18.30. Detrás entraron los Pinto y le apuntaron con dos armas de fuego. Cada uno tenía una 38. Jesús quería pegarle con un hierro a 'Peña' y yo se lo quité", ahondó Gerez. "Saúl, no dejes que me peguen, gritaba 'Peña'. Le ataron las manos y me dijeron que la cosa no era conmigo, que no me metiera", precisó Gerez.

"Llegaron, luego, Rodríguez y su mujer. Le dieron un paquete a los Pinto y hablaron un rato". Se cree que el crimen de Peñaflor fue financiado con $ 20.000.

"Todos los redujeron y cargaron en su camioneta. Los Pinto lo golpeaban para que se calle, porque no le habían tapado la boca".

Al arribar a destino, "Ramón Pinto le dio tres tiros, pero Peña seguía vivo. Ahí, Rodríguez sacó su arma de la cintura y dijo: 'así se pega', y le dio un tiro en la cabeza y lo mató", afirmó Gerez.

"Rodríguez sacó unos bidones con gasoil y empezó a rociar la camioneta. Sacó un encendedor rojo del bolsillo y le prendió fuego. Después, todos salimos por la vía y comenzamos a caminar hacia Brea Chimpana. En el camino, nos alcanzó un auto con la esposa de Rodríguez. Antes, Rodríguez me entregó el arma con la que mató a Peñaflor, un 32 largo: 'Encargate y tirala por ahí en un hoyo', me dijo", destacó Gerez a la policía.

"Ojito con hablar porque tus hijos van a pagar", dijo Gerez que lo amenazaron los Pinto. "Ya de regreso a casa charlaban: 'Metele un tiro que se c...", aseguró Gerez. "No dejes huellas porque te voy a cortar los pies", habrían asustado al septuagenario.

"El 7 de agosto, Rodríguez y su mujer se presentaron en mi casa y me pidieron que no comentara que ellos estuvieron en todo y que me iban a pagar buena plata", complementó Gerez.