Dura pelea de pareja termina con ambos presos: ella en la casa y él, acuchillado

08/06/2022 - 00:55 Policiales

Una pareja termeña protagonizó ayer un escándalo en Bº Adela y después terminó aprehendida: ella, embarazada, con domiciliaria y él, acuchillado y alojado en un organismo policial.

Ella, de 24 años, reside en el Bº Adela. Cursa ocho meses de embarazo y tiene dos hijos menores. Según su versión, el suceso estalló cerca de las 10 de la mañana. El otro protagonista resultó su pareja, de 29 años, apodado "Salteño", a quien acusó de comenzar a insultarla.

"Se puso violento y cuando le pedí que se fuera de casa empezó a golpearme en la cara. Intenté defenderme y lo rasguñé en la cara para que me suelte. Luego, me empujó y caí encima de la cama", habría declarado la joven en la Comisaría Nº 6.

En tanto, el joven (domiciliado en Bº Sector El Alto) habría denunciado también a su pareja y ofreció su propia versión. "Ella empezó a agredirme físicamente con rasguños y mordeduras en distintas partes del cuerpo (rostro, brazo izquierdo, brazo derecho y espalda)", se supo.

"Cuando me retiraba, me alcanzó en calle Córdoba antes de avenida Lugones. Me tiró un puntazo con un arma blanca y me hincó a la altura de la ingle lado izquierdo y perdí mucha sangre. Terminé en el CIS", subrayó.

El contexto

Ni bien fue alertado del incidente, el fiscal Carlos Vega habría dado directivas. En primer lugar, ordenó que el joven sea asistido en el CIS; quede custodiado y después sea aprehendido y alojado en un organismo de seguridad.

Mientras ambos defienden sus posiciones, las primeras horas de la investigación habrían determinado que el escándalo tendría como una motivación que el individuo retornó a la casa de la joven dos días después de retirarse por motivos particulares.

Una versión es que la mujer le habría endilgado una infidelidad, acusación que el "Salteño" negó y atribuyó el reproche de su pareja a su estado de embarazo y tendencia a la desconfianza. Abstrayéndose de todo, el fiscal iniciaría hoy con las testimoniales, indagatoria y pericias a los dos protagonistas.