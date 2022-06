Apresan a motochorros en sendos allanamientos

09/06/2022 - 00:27 Policiales

Efectivos de la División Robos y Hurtos Banda pusieron tras las rejas a dos motochorros tras realizar dos allanamientos.

Para dar cumplimiento al oficio judicial, efectivos llevaron a cabo un allanamiento en calle Lorenzo Lugones al 500, en donde se procedió a la detención de “Hiena”, de 28 años.

Una vez finalizado el procedimiento los guardianes del orden se dirigieron a otro domicilio ubicado en calle French del barrio Villa Unión, para realizar el segundo allanamiento en el que se procedió a la detención de “Machete”, de 21 años.

Los aprehendidos estaban acusados de haber arrebatado un celular a dos menores, por lo que tenían pedido de detención por supuesto “robo c a l i f i c a d o ” c o m e t i d o mientras circulaban en una motocicleta. Quedaron alojados en la Seccional 14.