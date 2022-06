En nexo local de la banda a la que le secuestraron más de 29 kg de cocaína es intensamente buscado

09/06/2022 - 22:33 Policiales

Los dos salteños detenidos cuando transportaban más de 29 kilos de cocaína hacia Santiago del Estero, serían indagados hoy por el juez federal Nº 2, Dr. Sebastián Argibay, mientras el “contacto” local que debía recibir el cargamento, permanece prófugo.

Tal como lo reveló ayer EL LIBERAL, los operativos no fueron al azar, sino el resultado de una investigación previa que comenzó hace casi un año, tras haber descubierto un cargamento similar en un operativo de control en territorio de nuestra provincia.

Desde entonces, la organización estaba en la mira de la Justicia Federal y esta semana se ha concretado el golpe tan esperado.

Además de la sustancia y los sospechosos detenidos, el juez interviniente libró órdenes de allanamiento en Cerrillos, Salta capital y San Ramón de la Nueva Orán, donde también secuestraron estupefacientes y dinero en efectivo en una caja fuerte, además de otros vehículos pertenecientes a la organización.





Detención pendiente

La causa es manejada con mucho hermetismo, pues el destinatario del cargamento incautado era un santiagueño que sería el líder de una red de distribución local, con vínculos con la organización proveedora.

El silencio en torno a la causa es porque aún resta dar con el paradero del cabecilla local, ya que se dio a la fuga tras los operativos concretados para el secuestro de los 29,272 kilogramos de cocaína.

A través de trabajos de vigilancia e intervenciones telefónicas, el santiagueño implicado, estaría seriamente comprometido y su detención sería inminente, según deslizaron las fuentes, ya que hasta ayer continuaban los allanamientos en todo el NOA.

Según deslizaron las mismas fuentes, al menos otras tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia Federal, como supuestos miembros de la organización investigada.

En tanto, se secuestraron tres vehículos, dinero en efectivo y celulares de los involucrados, los cuales serán sometidos a pericias, en busca de más elementos que puedan ser de utilidad para la investigación en curso. Cabe recordar que el procedimiento que desencadenó el resto de los allanamiento, se produjo el martes en horas de la mañana, cuando efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán”, interceptaron una Chevrolet S10 en la ruta 40.

Al inspeccionar el vehículo, alertados de que podía ser esta camioneta la que transportara el cargamento, advirtieron unos hilos en un doble fondo. Al tirar de ello, comenzaron a salir panes de droga.

En total fueron 28 ladrillos con un peso total de 29 kilos 272 gramos. Luego, efectivos de la Unidad de Reunión de Información “Santiago del Estero” de Gendarmería, quienes venían llevando a cabo la investigación con el juez Argibay, interceptaron al “puntero”, en una Renault Duster.

Los dos detenidos resultaron ser hermanos, oriundos de Salta, quienes quedaron a disposición del juez federal.





Circuito

La mecánica que empleaba la banda desbaratada, no dista mucho de otras organizaciones similares. Según revelaron, son pocas las organizaciones grandes con el poderío económico para realizar todas las tareas necesarias para el narcotráfico, por lo que se subdividen en células.

Es decir, una banda se encarga de ingresar la sustancia desde Bolivia por la frontera norte. Luego, esa droga es enfriada y acondicionada en Orán, Salta, o bien en localidades cercanas.

Esta organización, a su vez, tiene sus contactos de otras células que se encargan de la comercialización y distribución en las diferentes provincias, Tucumán, Santiago, Córdoba o hasta Buenos Aires.

De acuerdo con la demanda, se realizan los envíos, acondicionados en vehículos particulares como en este caso.

Las fuentes apuntaron que la investigación se profundizará ahora en los nexos de los proveedores con organizaciones en nuestro país para frenar el paso de la droga.









La carga incautada tendría un valor de más de U$S 200 mil

Actualmente las bandas estarían pagando unos U$S 7 mil por cada kilogramo de cocaína que llega desde la frontera norte a nuestra provincia, es decir que el cargamento de más de 29 kilogramos, estaba valuado en más de U$S 200 mil, más de 40 millones de pesos. Sin embargo, las fuentes advirtieron que en Buenos Aires pueden llegar a pagar hasta U$S 10 mil dólares por cada kilogramo, lo que permite dimensionar el volumen de dinero que manejan este tipo de organizaciones y por qué arriesgan hasta sus vidas en esta actividad ilícita.









Transportistas y punteros, los eslabones más bajos

Los hermanos detenidos no son los líderes de la banda narco. Eso está claro, son los encargados de transportar y “custodiar” la sustancia, luego de haber acordado un pago de una importante suma. Estiman que acuerdan un 10% del monto de la carga y una parte se les paga en el lugar donde parten, y la restante una vez que concretan la entrega. Afirman que además del vehículo que transporta, puede ir uno o dos punteros, de acuerdo con la capacidad de la organización y el volumen de la carga.