Halló a su ex con la amante en su casa, y él la ató a un horcón

Una mujer regresó a su casa con su hija menor y sorprendió a su expareja, que había sido excluido del hogar previamente, con su amante.

Lejos de dar un paso atrás, el acusado habría atado a la damnificada con una soga a un horcón, y se retiró con su acompañante, dejándola abandonada con su hija menor.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales y judiciales, el grave episodio de violencia se registró en una vivienda del interior del departamento Figueroa.

La damnificada, una mujer de 32 años, relató a los funcionarios policiales que durante 12 años estuvo en pareja con el acusado, con quien tuvo tres hijos, siendo la menor una niña de 2 años.

El pasado 21 de mayo, la joven había denunciado por lesiones al trabajador independiente, de 38 años.

En ese momento, la Fiscalía había dictado la exclusión del hogar y prohibición de acercamiento.

La mujer consultó en Fiscalía, pues ella alterna entre ciudad capital y su domicilio en el departamento Figueroa, donde le explicaron que ella podía regresar a su casa en la localidad, ya que el denunciado tenía prohibido acercarse a su vivienda.

Sin embargo, cuando se presentó el viernes alrededor de las 20, con su hija de 2 años en brazos, encontró al acusado en el interior acompañado de quien sería su amante.

El denunciado le habría vociferado en ese momento: “¿Qué haces aquí? Parece que vos no entiendes que no tienes que venir. Ya no es tu casa”. La mujer intentó exigirle que se retirara, pero el acusado la redujo de forma violenta. La amenazó y le ató las manos a un horcón y la dejó con la niña, mientras él se retiraba con su acompañante.

La damnificada tardó algunas horas en desatarse, y pidió ayuda a una vecina, donde pasó la noche con su hija. Ayer alrededor de las 7, el acusado se presentó en la casa de la vecina exigiendo ver a su ex, pero la dueña de casa le dijo en un primer momento que ella no se encontraba. Pero en ese momento la niña de 2 años salió a la vereda al escuchar la voz de su padre, y el hombre se la llevó.

Tras la denuncia, el médico de Policía constató las lesiones en las muñecas de la mujer, donde quedaron las marcas de la soga, además, tendría marcas visibles de otros hechos de violencia que la damnificada sufrió a lo largo del tiempo que pasó junto al denunciado.

La fiscal de turno, Dra. Andrea Juárez, interiorizada de los pormenores, solicitó una orden de detención en contra del acusado, medida que fue librada por la jueza de Género Dra. Cecilia Laportilla.

En cuestión de horas, los uniformados localizaron al agresor y lo pusieron tras las rejas, restituyendo a la niña a su madre.





“Privación ilegítima de la libertad agravada”

El denunciado de 38 años ya tiene otras causas por hechos de violencia contra su expareja, por lo que se presume que los legajos iniciados en el Ministerio Público se acumularán, pero el último episodio sería el de mayor gravedad. Sin embargo, las fuentes confiaron que la mujer habría reconocido que siempre fue víctima de violencia, pero que no siempre se animó a denunciarlo por temor, ya que siempre recibía amenazas de muerte. En los próximos días será trasladado hasta el edificio del Ministerio Público Fiscal para prestar declaración de imputado. Al menos de forma provisoria, le endilgarían el supuesto delito de “privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas”. Podrían sumarle la desobediencia judicial.