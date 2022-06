Una joven es atacada por su ex, huye y dos ex cuñadas la agreden de nuevo

14/06/2022 - 00:38 Policiales

Una joven fue atacada por su ex pareja en una zona montuosa de El Zanjón, después le siguieron dos hermanas, y la víctima terminó con graves lesiones y hospitalizada.

El grave incidente sucedió el domingo a las 22, de acuerdo con la denuncia de la damnificada, de apellido López, 21, en contra de Gallo, de 25 años. Según la presentación ante la Seccional Décima, ayer a las 4 de la madrugada, anteanoche López caminaba rumbo a una cancha en la localidad de El Zanjón.

En un momento, se habría acercado su expareja Gallo, y la tomó de sus manos de forma violenta y la condujo hasta una zona montuosa con la excusa de hablar. López le dijo que no y opuso férrea resistencia, pero Gallo se puso violento, irascible y le dejó en claro que no le importaba “una mà” lo que ella pensara y que caminase “sin chistar”. Por si ello no la persuadiese, Gallo le habría asestado trompadas en el rostro y López terminó con una incontenible hemorragia nasal. Luego de unos minutos de gritos, López pudo escaparse merced a la ayuda de dos desconocidos.

Ella corrió hasta la cantina del club citado, sin advertir que se encontraban dos hermanas de Gallo. Éstas acentuaron la primera agresión con más trompadas, cachetadas y la arrastraron del cabello por el piso. De nuevo, otros desconocidos terciaron y salvaron a López de peores consecuencias, hasta que la joven tomó un celular y pidió auxilio a su familia y a la policía. Alertada, la fiscal de turno, Lucia González Farías, requirió la detención de Gallo, ya que López presenta 25 días de curación. El individuo fue encerrado y anoche sus dos hermanas cruzaban los dedos, temerosas de terminar también a la sombra de una celda.