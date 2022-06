Profesor de fútbol acusado de abuso: hoy habla la víctima, una niña de sólo 9 años

14/06/2022 - 00:46 Policiales

La Justicia de Las Termas escuchará hoy en Cámara Gesell a una niña de 9 años, dentro de una investigación en la cual un profesor de fútbol fue acusado de haberla manoseado mientras participaban del cumpleaños de la madre de la nena.

También está acusado de generar sutil presión al entorno de la víctima. Según la investigación que lleva adelante la fiscal Melissa Deroy, el grave hecho estalló a fines de mayo, alrededor de las 4 de la madrugada.

La menor se encontraba en la fiesta del cumpleaños de su madre. Arribó el profesor y varios amigos.

Como entrenaba a la menor en fútbol, la progenitora lo invitó a pasar. Siempre sobre la base de los testimonios aportados a la causa, en un momento el sujeto se trasladó al baño ubicado en los fondos de la casa. A la vez, la niña fue al mismo lugar, el único de la vivienda.

En esa circunstancia, el profesor habría manoseado a la niña. Luego, ella se lo reveló a su madre y ésta se lo reprochó de viva voz al sujeto, quien al instante se escapó saltando los techos de dos casas.

Refrendada la denuncia, la fiscal pidió la detención del profesor, alegando la existencia de “riesgos procesales” si estuviera en libertad, pero el escrito aún no tiene resolución, ya que también hay una solicitud de eximición de prisión y espera de informes médicos. Mientras tanto, la niña será escuchada hoy por un equipo de psicólogos del Poder Judicial y nadie descarta que ello sea determinante para el “norte” fiscal y de los jueces.

“Mi hija no asiste a la escuela. Sufrió secuelas. Desconozco cómo se mide la gravedad de un abuso, pero creo que lo ocurrido excede al hecho de que haya habido acceso, o no. Solo espero que lo ocurrido a mi hija no le sea indiferente a los funcionarios. Mientras tanto, aún hoy debemos andar en la calle, al igual que el llamado profesor que sigue libre como si nada”, enfatizó la madre de la menor, en diálogo con EL LIBERAL.