Libertad para un carnicero, acusado de asesinar a la pareja de su sobrina

14/06/2022 - 01:18 Policiales

Un carnicero recuperó la libertad ayer tras ser beneficiado con el cese de prisión en una investigación en la que está acusado, junto a su sobrina, de asesinar a un hombre en enero del 2020 en Cúyoj, departamento Banda.

Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones, conformada por los vocales Gabriela Núñez de Cheble y Cristian Vittar, a requerimiento de los abogados, Diego Lindow, Malena Bustos y José López, quienes asisten a Marcelo Adrián Concha, de 68 años.

Por la acusación, la audiencia tuvo de fiscal a Cecilia Pacheco.

Según la causa, Francisco David Romero se presentó el 26 de enero en casa de Reina Concha (sobrina del imputado), con quien tenía un vínculo afectivo e hijos en común.

Estalló una discusión en la pareja y terció el carnicero: Romero terminó con lesiones en tórax izquierdo, dos heridas en hombro derecho e izquierdo, brazo y antebrazo izquierdos, corazón y pulmón izquierdo.

Fue conducido al CIS Banda y falleció por shock hipovolémico. La defensa acudió ayer ante un tribunal superior, ya que la Justicia de Control y Garantías le dijo no al cese de prisión de Concha.

Los abogados defendieron su posición de que no se trata de una causa compleja y ahondaron que la frágil salud en el imputado tornan necesaria su libertad, al menos hasta el juicio oral.

El alto cuerpo dejó en claro que el transcurso del tiempo, “no quiere decir que los plazos son automáticos, sino que hay que ver la razonabilidad, cuáles son las circunstancias”.

Ahondó: “... Se debe analizar la complejidad de la causa, que no hay que confundir con el daño producido, sino cuan difícil fue para el MPF la investigación, en esta caso no fue necesario un despliegue importante”. Asimismo, los vocales subrayaron: “Tanto el derecho de la víctima, como el del imputado deben ser respetados”; “... no hay diferentes hechos, lleva 2 años y 5 meses sin perspectiva de juicio este año. En consecuencia no hay elementos para denegar lo solicitado por la defensa”.