“No te hagas el pícaro porque te voy a prender fuego”, amenazó a su ex y cumplió

17/06/2022 Policiales

Una joven mujer fue acusada de prenderle fuego a su expareja, en momentos en que mantenían una fuerte discusión por la posesión de un terreno en el barrio Salta Prolongación de La Banda.

Por fortuna el episodio no pasó a mayores. Según se supo, el grave caso salió a la luz durante la jornada del jueves.

El damnificado, un joven de 24 años, se presentó en la Comisaría 12 e informó que había sido víctima de un violento ataque por parte de su ex pareja.

En la dependencia policial el joven trabajador independiente contó que cerca de las 22.30 había recibido un llamado telefónico de un vecino, quien le informó que en un terreno de su propiedad había dos personas, aparentemente con intenciones de usurparlo.

De inmediato la víctima se trasladó hasta el lugar y al llegar descubrió que se trataba de su expareja, una joven de apellido Cejas, quien estaba en compañía de una amiga.

Él dijo que les pidió que se retiraran del lugar. En ese momento se generó una discusión con su expareja.

“Ella me dijo que no me hiciera el pícaro y me amenazó diciéndome que me prendería fuego”.

La pelea verbal continuó hasta que en un momento la joven mujer habría tratado de golpearlo y ofuscada por no poder lograrlo, tomó una botella de alcohol y volcó su contenido sobre las piernas del damnificado y le lanzó un cigarrillo que tenía encendido provocando que se generaran llamas que tomaron rápidamente las prendas de vestir del damnificado.

Según expresó la víctima, afortunadamente él logró controlar el incipiente fuego. Ante ello, la acusada se retiró del lugar llevándose consigo el teléfono celular de la víctima.

El sujeto manifestó además ante los uniformados que el día anterior ella lo había denunciado ante la policía y la Justicia le había impuesto medidas restrictivas que él debía cumplir. Enterada de lo sucedido, la Dra. María del Pilar Gallo, fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, ordenó que la policía buscara y apresara a la acusada.

Al cierre de la presente edición la joven mujer era intensamente buscada por los uniformados.