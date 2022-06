Motociclista pierde la vida en accidente en camino vecinal

19/06/2022 - 01:35 Policiales

La Policía y la Justicia investigan la muerte de un joven motociclista que durante la madruga de ayer habría colisionado contra un animal en un camino vecinal. Fuentes policiales y judiciales deslizaron que la víctima de 26 años fue hallada ayer a la madrugada en un camino vecinal en cercanías de la localidad Manga Bajada, departamento Alberdi.

Por causas que son motivo de investigación, el infortunado motociclista fue encontrado tendido en el lugar y a pocos metros, su rodado. Cuando llegó la ambulancia, se constató que ya no presentaba signos vitales. Por disposición de la Fiscalía, los restos fueron trasladados a la Morgue Judicial para que se le practique la correspondiente autopsia.

Un poblador habría deslizado a los funcionarios policiales de la Comisaría 18 que el motociclista había colisionado con un animal, posiblemente un burro, pero no había rastros de equino. An t e e s a s i t u a c i ó n , desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó el secuestro de la motocicleta y que se realicen las pericias correspondientes en el lugar, a los fines de evacuar cualquier duda sobre las causas del deceso, a la espera del correspondiente informe forense.