Una mujer y su hijo de 3 años quedaron en la calle y con lo puesto tras un incendio

22/06/2022 - 00:44 Policiales

Una joven madre y su hijo de tres años esperan de la solidaridad de santiagueños para atravesar el dramático momento que les toca vivir luego de que el pasado lunes un incendio acabara con todas sus pertenencias y parte de su departamento del Bº Autonomía.

El grave episodio se registró cerca del mediodía de ayer cuando Alejandra Torrilla se encontraba en su propiedad —en el primer piso de la Torre 59, sobre calle Mariano Maciel— preparando el almuerzo.

En un determinado momento la joven madre se retiró de la cocina hacia una de las habitaciones y escuchó que el pequeño comenzó a gritar.

“Yo no me di cuenta hasta que mi hijo gritó ‘fuego, fuego’, entonces corro a la cocina y veo que las llamas estaban tomando el lavadero”, explicó Alejandra en diálogo con EL LIBERAL.





“Solo alcancé a tomar a mi hijo y salí corriendo. No tuve otra reacción. Les pedí ayuda a mis vecinos y les decía que apaguen la llave del gas general de la torre. Al parecer hubo una fuga de gas en la cocina”, explicó.

Alejandra sostuvo que las extensas llamas que se generaron rápidamente tomaron un mueble de madera donde guarda la mercadería y se extendieron al lavadero donde funciona además una especia de depósito.

“En el lavadero yo tenía guardado un colchón, una rueda, prendas de vestir y cosas que por el momento no utilizaba. Eso fue lo que generó más fuego aún. El colchón comenzó a arder pero por fortuna no tomó el resto de las habitaciones”, sostuvo.

Además contó: “Mi casa es un bien heredado de mi familia. Yo no tengo otro lugar para vivir. Me dijeron que tengo que esperar 40 días para que el humo se vaya por completo para luego limpiar el ollín que quedó, pero las paredes están agrietadas”. Según la joven por el momento no tiene trabajo fijo.

“Yo vivía de la ayuda de mis vecinos a quienes les hacía los mandados. Ahora estoy viviendo en la casa de una pareja amiga que me dio alojamiento por unos días. No recibo plan del Gobierno y no tengo ningún beneficio”, confirmó. Alejandra explicó que la ropa de su hijo y sus pertenencias fueron dañadas.

“El fuego derritió todos los electrodomésticos. Mi hijo está vestido ahora con ropa que le donaron. Necesito que nos ayuden para poder salir de esta situación”, aclamó. Para ayudarla pueden comunicarse al número 3856777581.