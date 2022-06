Despegan dos hermanos de la banda de ''Martillo'' y redada antidrogas

23/06/2022 - 01:53 Policiales

Dos hermanos zafaron de una compleja investigación, tras desbaratarse una banda que aterraba a los vecinos del Bº Mariano Moreno hasta con el cobro de peaje, a la que la policía le secuestró también armas y 300 dosis de cocaína.

El incidente hizo eclosión la paz del citado complejo habitacional el 23 de mayo. Aquella tarde, al menos dos sujetos atacaron a tiros a dos hombres al parecer en un confuso incidente por conexiones clandestinas en el alumbrado público.

El 4 de junio casi un centenar de policías copó tres manzanas y apresó a cuatro individuos, entre ellos a los dos hermanos Lucas y Willian Guerra, a quienes asiste la abogada Agustina Costas Mussi. También fue enrejado el presunto jefe de la banda, apodado "Martillo".

Cinco casas requisadas

Después de tres horas de procedimientos en cinco casas, los policías incautaron rifles de aire comprimido, réplicas de rifles, caños galvanizados, cartucho calibre 22, gomeras (utilizadas para arrojar piedras), una soldadora para fabricar tumberas, hierros, cartuchos 12 PG y más de 300 envoltorios de cocaína.

Ahora, en audiencia, Costas Mussi objetó la caída de Willian, al fundamentar que "no existía orden de detención alguna en su contra y no se encontraba en su domicilio particular".

En tanto, también instó a la libertad de Lucas, al sostener que su cliente "el día de la balacera no se encontraba en el barrio, sino trabajando en el departamento Figueroa", subrayó la letrada.

"Abuso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de guerra y lesiones leves" todo en concurso real de delitos", son los cargos enrostrados por la fiscal Carla León. Tras un intenso duelo verbal, el magistrado excarceló a los dos hermanos, pero desestimó el pedido de falta de mérito.