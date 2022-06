Incendio en un local de venta de repuestos causó pánico

24/06/2022 - 21:18 Policiales

Momentos de tensión se vivieron en la noche del jueves en un local de calle Rivadavia y La Plata, después de que se generara un incendio en un local comercial dedicada a la venta de repuestos de automotor.

Fuentes policiales y judiciales informaron que un llamado telefónico alertó a los efectivos policiales y los Bomberos que se estaba produciendo un foco ígneo, por lo que de inmediato se dirigieron al lugar varios móviles y una dotación.

Inmediatamente comenzaron a combatir las llamas y lograron evitar que se propagara hacia los otros inmuebles de la zona.

Por el horario, no había empleados en el local, por lo que no hubo que lamentar heridos. No obstante, sí se le solicitó a los vecinos colindantes que salieran de sus domicilios por precaución, hasta tanto se controle por completo el fuego.

Afortunadamente el rápido accionar de los Bomberos permitió que las llamas no provocaran más daño y sólo se registraron pérdidas materiales.

De las primeras pericias realizadas en el lugar de los hechos, efectivos de Criminalística y Bomberos habrían concluido que el fuego se produjo un cortocircuito en una instalación eléctrica interna, que luego se terminó propagando por todo el salón.

El procedimiento obligó a un importante despliegue y los móviles policiales realizaron un cordón preventivo, evitando que los vehículos se acerquen a la zona donde trabajaban los bomberos.

Además se brindó asistencia a los vecinos de la zona, ante el nerviosismo que generó el foco ígneo.

La fiscal de turno, Dra. Silvia Jaime, aguarda por los informes finales de los peritos para incorporarlos a la causa.