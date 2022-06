Bitar: "Se han demorado un poco, pero estaría esclarecido"

25/06/2022 - 01:51 Policiales

El financista "Roro" Bitar, enterado de las últimas novedades sobre la causa en la que fue víctima, se entrevistó con Noticiero 7 y se mostró esperanzado de que la Justicia castigue a los autores del robo.

"El hecho sucedió el 7 de julio del año pasado, estuve esperando las noticias y que me informe el fiscal. Se ha demorado un poco, pero aparentemente ya está un poco esclarecido el tema", explicó al saber que hay un nuevo detenido.

"Estamos esperando los informes de la fiscalía. Sé que detuvieron a un íntimo amigo mío. El otro detenido (que está con prisión preventiva) es el chofer que trajo al delincuente que ingresó a casa. Son todos cordobeses. Estamos esperando que los trasladen a nuestra provincia", enfatizó.

Consultado sobre el botín, indicó: "Nunca se recuperó el dinero. Yo no vi nada". Además manifestó: "Sé que llegan a esta gente por los entrecruzamientos de llamada, no entiendo mucho del tema. Mi amigo si me pidió algunas veces que le preste el teléfono, como cualquier amigo te pide el teléfono. Creemos que me jaqueó el sistema. Ahora vamos a esperar lo que nos dice la Fiscalía y cómo termina el proceso.