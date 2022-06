Flebólogo preso, acusado de tener sexo frente a su hijo y exhibirse semidesnudo

25/06/2022 - 22:59 Policiales

Un médico flebólogo fue detenido ayer en esta Capital, acusado de convertir a uno de sus hijos en testigo de sus relaciones sexuales y pasearse por la casa en total desnudez; también, junto al menor, fotografiar sus genitales y enviarlo a su ex esposa.





"Corrupción de menores" y "exhibiciones obscenas" son los delitos enrostrados por la fiscal Jésica Lucas, dentro de un incipiente proceso que puede desembocar para el imputado hasta en la pérdida de la patria potestad, aun cuando sus hijos ya bordearían la mayoría de edad.





No es la primera vez que el profesional de la salud irrumpe en las páginas policiales. En 2016, con reiterados escándalos por agresiones a su ex esposa, madre de la ahora víctima, fue detenido en varias ocasiones y excarcelado con duras reglas de conducta que luego desobedeció.





Ahora, la Fiscalía lo acusaría de dos delitos graves: ¿Qué es corrupción de menores de edad? "La manipulación o abuso de incapaces por parte del autor del delito, quien hace participar a la víctima de forma prematura u obscena, en actividades de naturaleza sexual que perjudican el desarrollo de su personalidad".





La otra figura penal enrostrada sería exhibiciones obscenas. Para la Ley, "… el exhibicionismo se define como cualquier acto en el cual un individuo expone de manera deliberada sus genitales a alguien, más para obtener satisfacción sexual o para ofender a otra persona".





Hay una denuncia en la que el flebólogo es acusado de tener sexo con su novia, forzando a su hijo varón a presenciarlo todo.





No es todo. También la Justicia contaría con fotografías y videos como prueba en contra de la conducta del mencionado profesional dentro de su casa, con presencia de su hijo a su lado.





Habría también otras imágenes que tendrían por destinataria su ex pareja. En una, habría llegado al extremo de tomarse fotografías de su miembro, con su hijo cerca, y se las habría enviado a la mujer, con insultos y epítetos irrepetibles.





Para la Justicia, el flebólogo no habría medido las consecuencias, o quizá no le importó. En sus desaforadas batallas con su ex pareja en algún momento cruzó el límite y cometió delitos imposibles de obviar, al menos con un hijo de víctima.





Ahora, los funcionarios intentan poner fin y sostener su obrar en psicólogos capaces de mitigar o atenuar los supuestos daños provocados.





Los procesos que enfrentaría por agresiones a su ex pareja

El 22 de abril de 2021, el flebólogo fue detenido acusado de amenazar a su ex esposa, madre de la ahora víctima, y desobedecer las reglas de conducta que le habían sido impuestas con antelación. En aquella ocasión, las imputaciones fueron "amenazas" y "desobediencia judicial en perjuicio de Administración de Justicia".

La cronología recuerda que todo arrancó el 26 de noviembre y el 11 de diciembre de 2020. En aquellos dos días, la víctima judicializó su historia ante la Oficina de Violencia de Género e Intrafamiliar.

Subrayó que el 26 de noviembre fue a trabajar a su laboratorio, cerca del consultorio de su ex esposo. Éste la habría interceptado, a los empujones la condujo a su despacho. Dentro, la habría insultado, le apretó el cuello, la sujetó del cabello y la amenazó de muerte.

Tras la denuncia, la jueza de Género, Cecilia Laportilla, dispuso "medidas cautelares y de protección" (con restricciones e impedimento de contacto) que la Fiscalía notificó al flebólogo el 20 de enero de 2021.

Pese a la medida, el profesional retornó a la vivienda de su ex durante dos días: el 31 de marzo y el 7 de abril. Fue detenido, indagado, excarcelado e impuesto de nuevas reglas de conducta. Ahora volvió a la escena policial, pero esta vez tendría de víctima a uno de sus hijos adolescente.