Mujer denunció que ella es “víctima” en campo de paraje Santo Domingo

27/06/2022 - 00:27 Policiales

Una vecina del paraje Santo Domingo, departamento Juan Felipe Ibarra, señaló: “La real víctima, soy yo, y a quien el empresario Martín Gerardo Magallanes viene intentando echar de mi propio campo hace varios años”.

El día de una presentación en su contra, y con el patrocinio del abogado Horacio Pato, Silvia Ramona Mansilla señaló ser poseedora de un campo (en Santo Domingo) “hace 30 años. Trabajo en carbón desde el 2016. Ya en noviembre del 2021 me quemaron mis cosas y denuncié a Magallanes”, indicó.

Ahondó: “Junto al señor Reinaga, nos destruyeron los hornos de carbón, un camión, un acoplado, campamento. Perdimos todo y aquella vez todo fue valuado en aproximadamente $ 2.000.000”, subrayó. Más adelante, profundizó que desde el año 2021 “trabajo mediante un contrato de producción caprina con Sergio Galván (ambos, denunciados), con quien estamos realizando trabajos de alambrado en todo el campo”, destacó Mansilla.

Pato destacó que penalmente, “hemos accionado con una denuncia y nos constituimos como querellantes. Han sido recabados testimonios, hasta la identificación de los autores materiales e ideológicos del ataque”.

Presentación en el 2022 “Vea, este año fue peor”, añadió Mansilla. “Meses atrás, me destruyeron el campamento con otro incendio. Me robaron camas, mesas, sillas y otra vez he denunciado a Magallanes y su gente. Hasta noviembre pasado, jamás había aparecido por el campo”.

“Este fin de semana fuimos atacadas en dos momentos diferentes. Primero a mí y después a mi hija, Nayara. Por eso hicimos dos denuncias en la comisaría”, agregó la mujer, quien fue denunciada el sábado por Magallanes. “Mi cliente reside y trabaja en el lugar desde hace 30 años, conforme quedó demostrado con las diferentes acciones judiciales. Es decir “en vez de actuar conforme a derecho y recurrir a la Justicia, Magallanes siempre usó la violencia y atropellos. Confiamos que la Justicia podrá determinarlo”, enfatizó Pato.