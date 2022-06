Yayo, contra las cuerdas en juicio por un crimen en un “picadito” de fútbol

27/06/2022 - 22:39 Policiales

Un testigo manifestó ayer que el 13 de octubre del 2012, Norberto Aníbal Calderón, alias “Yayo”, descendió de una motocicleta y sin titubear abrió fuego en contra de Jorge Miguel Iribarne (“Chascazo”), quien falleció a los pocos minutos, en San Pablo, Río Hondo.

Una década después, arrancó el juicio. El relato del testigo fue lo más sustancioso en la jornada inaugural, a cargo de un tribunal conformado por los vocales, María Eugenia Carabajal (presidente), Rosa Falco y Juan Carlos Storniolo.

Después del alegato acusatorio a cargo del fiscal Rafael Zanni, el tribunal escuchó a tres testigos: una médica, un remisero y un integrante del entorno de “Chascazo”.

El hombre manifestó que acompañaba a la víctima en un partido de fútbol. Añadió que de la nada, “Yayo” se habría bajado de una moto.

Preguntó por “Chascazo” y le disparó. La víctima se encontraba en bermudas y ojotas. “Chascazo” quedó tirado en la tierra, mientras un surco rojo preludiaba lo peor. “Yayo” huyó. Se entregó a las pocas semanas y dos años después fue beneficiado con el cese de prisión y arribó ayer libre al juicio oral.





Dolor de su esposa

En diálogo con los medios, la esposa, Verónica Espinoza, manifestó que aquella jornada “Yayo” realizó 4 disparos y 2 fueron al abdomen.

“Este asesino es Calderón y yo quedé con dos menores, dos criaturas, que pasaron muchas necesidades”. Muy dolida, Espinoza profundizó: “Pido justicia. El asesino se anduvo cà de risa”.

Detalló que su esposo “tomaba una cerveza, apareció “Yayo”, se bajó de una moto, preguntó por `Chascazo`, mi marido dijo yo, el tipo sacó un revólver y lo baleó. Mi marido estaba de bermuda y ojotas, indefenso total”, recordó la mujer. Requerida si su esposo y el detenido se conocían, Espinoza dijo que no.

“Que sepa, no se conocían. No sé por qué le arruinó la vida a mis hijos. Pasaron diez años y me duele como si fuese ayer. Ese tipo no mató a un perro, asesinó a un hombre de trabajo. Mi marido tenía una gomería y de eso vivíamos. Llegamos de Mar del Plata y él trabajaba frente a casa de sus padres para alimentar a sus hijos”, subrayó.

Ahondó: “Lo mató a sangre fría. Sin nada, mi marido cayó, se desangró y murió. Siento mucho dolor. Fueron diez años de sufrimiento y con muchas necesidades. Este asesino se cà de risa como si nada. Que pague por el daño que nos hizo”, enfatizó Espinoza.