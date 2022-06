Flebólogo negó haber tenido sexo con su novia frente a su hijo

29/06/2022 - 00:08 Policiales

El flebólogo detenido por supuesta “corrupción de menores” y “exhibiciones obscenas” fue indagado ayer y negó haber tenido sexo frente a su hijo menor.

El profesional fue detenido el fin de semana, al parecer tras ser denunciado por su ex esposa y madre del niño, quien fue escuchado en Cámara Gesell semanas atrás, según se desprende de la causa que impulsa la fiscal Jésica Lucas.

Asistido por el abogado Miguel Torres, el flebólogo habría realizado un extenso resumen de su separación y contextualizado que una denuncia guardaría cierta relación con la tirantez y cero armonía en que fue disuelto su vínculo.

“Ahora vengo de seis meses en que ella no me deja ver a mis hijos”, habría declarado. Pese al hermetismo vigente, se sabe que el médico habría atribuido a su ex una denuncia “carente de asidero”, ya que “desconozco qué le contó mi hijo a ella, y mucho menos, la interpretación por ella dada...”, se supo.

“Jamás tuve sexo con mujer alguna delante de mi hijo. Soy muy cuidadoso en ese aspecto”, indicó Torres que manifestó su representado a la funcionaria.

En el único hecho que tal vez provocó cierta incomodidad, subrayó el abogado, el flebólogo se encontraba en su habitación con su novia, a puertas cerradas.

“Afuera, su hijo jugaba con otros amigos”. Es el caso que el médico intuye pudo ser “mal interpretado” y desembocó en una denuncia, “cuyo tenor negó en forma rotunda. Vamos a colaborar con la Justicia, pero mi cliente es ajeno a estas graves imputaciones”, enfatizó Miguel Torres.