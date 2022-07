Detienen a ex comisionado por quedarse con un camión oficial

02/07/2022 - 01:11 Policiales

Efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos de La Banda apresaron ayer al ex comisionado municipal de Ardiles, Alberto “Titi” Martínez, sindicado de estar involucrado con el faltante de un vehículo correspondiente a su gestión, el vehículo fue desguazado y vendidas sus partes.

Pese al hermetismo en que la incipiente investigación es timoneada por la fiscal coordinadora de La Banda, Natalia Saavedra, trascendió que todo el supuesto ilícito se precipitó meses atrás, después de un inventario sobre todo el conjunto de bienes patrimoniales de la Comisión Municipal. Intervinieron varios organismos oficiales y concluyeron que faltaba un camión.

Pero ello no fue todo. En las últimas semanas, la policía habría determinado que personajes inescrupulosos vendían autopartes de un camión, con las mismas car a c t e r í s t i c a s q u e e l transporte en cuestión.

Los efectivos de Homicidios y Delitos Complejos verificaron, inspeccionaron y establecieron que en el predio de la vivienda de Martínez permanecía un camión del Estado provincial, al que le faltaban numerosos repuestos. Sin perder tiempo, la fiscal requirió allanamiento y detención que le fue otorgada en la víspera por el juez de Control y Garantías de la vecina ciudad, Carlos Ordóñez Ducca.





Operativo policial

Los funcionarios se trasladaron a Ardiles (distante 55 kilómetros de la vecina ciudad) y realizaron procedimientos en el inmueble de Martínez, quien tendría su domicilio ubicado junto a la de su ex pareja.

Después de dos horas de trabajo, los policías habrían establecido que el camión es de la Provincia. También, que alguien venía desguazándolo y vendiendo repuestos, ya sea por las redes sociales, o celulares. En la siesta, Martínez fue ascendido a un patrullero y alojado en la Departamental 4.

Su indagatoria fue prevista para la semana próxima, aunque anoche las imputaciones oscilaban entre “peculado” y “defraudación en perjuicio del Estado Provincial”.









Cámaras, celulares y $ 50.000

Los policías habrían secuestrado celulares, cámaras de seguridad y $ 50.000 desde la vivienda de “Titi” Martínez. El camión quedó en el predio, con custodia policial, y sería trasladado la semana próxima. Desde el lunes desfilarán numerosos vecinos como testigos.