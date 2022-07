Una comerciante sufrió una estafa virtual y transfirió más de $100 mil a un desconocido

02/07/2022 - 02:02 Policiales

Una comerciante de Las Termas fue víctima de una nueva estafa virtual. Esta vez, bajo la modalidad de usurpación de identidad a través de WhatsApp, la engañaron y transfirió más de $100 mil a un desconocido. Una mujer de apellido Suárez (38), domiciliada en el barrio Sector El Alto, se presentó en la Departamental Nº 6, más precisamente en el área de Delitos Económicos, para radicar una denuncia.

Ante los uniformados, señaló que el miércoles alrededor de las 9, recibió un mensaje a su celular de un número con característica de Buenos Aires, pero con la foto de perfil de una clienta habitual.

El mensaje comenzaba saludando a la comerciante por su nombre y luego le decía: “Agendá mi número”. La damnificada respondió creyendo que se trataba de su clienta, y esa fue la luz verde para los delincuentes. Minutos más tarde le escribieron preguntándole si conocía a alguien interesado en comprar 800 dólares a lo que Suárez se mostró interesada y acordaron que ella los compraría a $210 por dólar.

La transacción iba a ser personalmente a las 16. Sin embargo, cerca del mediodía, los delincuentes haciéndose pasar por la clienta, le preguntaron si podía transferirle $110 mil y los restantes $58 mil, se los abone personalmente. Desde su buena fe, la comerciante aceptó y le transfirió ese monto al CBU que le pasaron, pese a que no era el de su clienta, sino a nombre de un sujeto. Más tarde, le pidieron que transfiriera el resto, pero Suárez le contestó que no podía porque no contaba con esa suma en su cuenta bancaria, sino en efectivo.

Llegadas las 16, la supuesta clienta comenzó con evasivas y allí la damnificada comenzó a dudar. Verificó el número telefónico y le escribió a su clienta con el número habitual para consultarle si lo había cambiado, a lo que ésta le respondió que nunca cambió su número y que le habían informado que alguien se hacía pasar por ella y “pedía dinero”.