Sobreseen a celadora acusada de estafar a dos amigas con tarjetas

03/07/2022 - 02:05 Policiales

La Cámara de Apelaciones confirmó el sobreseimiento total y definitivo de una celadora, acusada de abusar de la confianza de dos amigas, utilizar sus tarjetas de Débito para extraerles dinero, por pedido suyo, pero a la vez requerir préstamos para sí en más de $ 60.000. Así lo dispuso el alto cuerpo conformado por las vocales Sandra Generoso y Olga Gay de Castellanos, al refrendar el sobreseimiento para Claudia del Carmen Orieta, a solicitud de los abogados, Melissa y Mirko Slamich. “Defraudación mediante el uso de una tarjeta de crédito o Débito, o mediante el uso no autorizado de sus datos”, eran los cargos del fiscal Hugo Herrera.

La historia comenzó en junio de 2019. Una damnificada denunció a Orieta y acusó de efectuarle dos préstamos en abril del 2018. Fue detenida y luego excarcelada.

El 23 de abril de 2021 el juez de Control y Garantías, Carlos Ordóñez Ducca, dictó el sobreseimiento de Orieta y la Fiscalía apeló. Ahora, Slamich defendió el beneficio concedido a su representada, al sostener: “... No hubo un desapoderamiento oculto, sino un mandato otorgado por las propias denunciantes”. Finalmente, la Cámara de Apelaciones confirmó el sobreseimiento. Textualmente, resolvió: “Redireccionar el sobreseimiento, dictado a favor de la denunciada, en virtud de que el hecho atribuido no encuadra en figura alguna”. Gay de Castellanos puntualizó: “... Se requiere, ardid, engaño y perjuicio. En el caso, se entregó voluntariamente la tarjeta y el pin para extraer sumas de dinero. No hay perjuicio acreditado, ni la forma. Por ello, no hay delito”.