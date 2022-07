Por odio, entregó a su sobrina para que la violara su hijo

03/07/2022 - 02:06 Policiales

Nueve meses después, la Justicia ratificó la detención para una mujer acusada de entregar e inmovilizar a su sobrina, de 10 años, para que la violara su hijo adolescente, en perversa venganza dirigida a la madre de la nena.

En audiencia, la Cámara de Apelaciones desestimó un planteo de falta de mérito requerido a favor de la imputada, cuya suerte se sostiene en cargos de “coautor” de “abuso sexual con acceso carnal”, según el proceso de la fiscal Florencia Garzón, expuesto ante los vocales, Gabriela Núñez de Cheble y Raúl Romero.

La pesadilla de la niña hizo eclosión su inocencia entre sept iembre y octubre del 2021. En una escuela de Bandera, Belgrano, la alumna de 10 años confió a su maestra que su madre vive en Los Juríes, General Taboada, y la entregó a una amiga apodada “Chaqueña”. Al desprendimiento de madre, se le agregó la convivencia de la menor con extraños.

“Ella (por la “Chaqueña”) sale a tomar con sus amigos. Sus sobrinos se quedan en la casa y me manosean”, relató. La docente puso en marcha a la Justicia. Un médico alertó que el cuadro era de horror, ya que la menor presentaba graves vejámenes de antigua data.





Cámara Gesell rotunda

En Cámara Gesell, ante la fiscal Garzón, instructores y psicólogos, la chiquita aportó todo el contexto en que se debatía: “En Los Juríes me abusó dos veces mi primo. La primera vez, estaba sola. Llegó él, me llevó a la pieza. Me ató las manos y me abusó. Se fue y mi hermanita, chiquita, apareció y me desató. Después, también la abusó a ella”, relató. No fue todo.

“Meses después, un día vino la tía a casa. Me llevó a dormir con ella. De noche, la mujer hizo ingresar a su hijo a la pieza. Él ya me había violado una vez. Mientras ella me sujetaba, su hijo me volvió a violar”, explicó la niña. “Ahora tu madre va a saber lo que es el dolor”, habría gritado la mujer, mientras su hijo vejaba a la prima. Se sabe que hay tres hermanos de la mujer, presos. Al parecer, el grupo fue denunciado por abuso por la madre de la nena y resta muy poco para ser juzgados. Ante los vocales, la defensa instó ahora a la falta de mérito, pero el alto cuerpo respondió con un no rotundo. Ergo, la imputada sigue más presa que nunca y la Fiscalía se prepara para la clausura y envío a juicio.