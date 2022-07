Cliente denunció que “chica de la noche” le hurtó U$S 200 y $15.000

04/07/2022 - 01:26 Policiales

Un corredor inmobiliario denunció que una chica de la noche lo despojó de U$S 200 y $ 15.000, durante una fogosa madrugada en un hotel de calle Pedro León Gallo, en cuyo prólogo y trama negociaron dos horas de sexo pago por $ 4.000, bien lejos de la tediosa rutina.

De acuerdo con la denuncia en la Seccional Cuarta, el damnificado tendría 43 años y es asistido por el abogado Martín Rojas.

Al desandar su historia, habría relatado que antenoche dejó atrás una jornada de agotador trabajo y se internó en un hotel, cual terapia regeneradora, resuelto en evadirse del bullicio cotidiano.

En el proceso, un amigo de un amigo le cedió el celular de una trabajadora sexual, casualmente hospedada en el mismo hotel, trascendió de esferas policiales.

La madrugada fundió a la pareja en espontáneos besos y arrumacos. Él, cultor verborrágico en la venta de campos y, ella, con sus 29 firmes años y tonada foránea, coronaron un encuentro de éxtasis en piel y química.

Consumado el contrato y satisfechas las partes, él se marchó al baño ávido de una ducha reparadora.

Antes, le habría manifestado: “Necesito que me cambies los dólares por pesos, así te pague”, se supo.

“Y nos dieron las 10, las 11, las 12”, diría Joaquín Sabina, pero la bella y extraña dama no regresó. Para cuando el reloj marcó las 5 de la madrugada, el ya no tan feliz cliente advirtió que su chica no volvería ni por el beso del adiós.

Luego, apenas unos impersonales whatsapp le dejaron en claro que la memoria y la lealtad no eran el fuerte de la acompañante y que dio un drástico viraje, reticente en retornar a la habitación.

Ni bien “Febo” (el sol) se asomó en el horizonte, el contrato se hizo añicos y voló en pedazos.

Con los pies firmes en tierra, la víctima se presentó en la Cuarta y denunció a la joven por robo de dólares, billetera y otros $ 15.000, algo así como un botín de $ 60.000.