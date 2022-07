Menores de edad fueron detenidos en una moto sin patente y con 19 envoltorios de droga

06/07/2022 - 13:44 Policiales

Dirección General Drogas Peligrosas:

Cumplo en llevar a su conocimiento que en el día de la fecha, vía telefónica se solicitó colaboración de personal de la D.G.D.P, sobre calle Independencia y Desagüe del B° Jardín (frente de estación de servicio Axion), por lo que al lugar se dirige la U780 con personal a cargo del Of. Sub Inspector Pineda Eric, una vez en el sito en cuestión nos entrevistamos con el Of. Ayte. Leguizamon David, numerario del escuadrón táctico motorizado zona sur, quien nos manifiesta que momentos que se encontraban de recorridos habrían interceptado a dos masculinos que circulaban en motovehiculo marca Honda modelo wave, color negro sin dominio colocado, por lo que uno de los masculinos no portaba casco protector, siendo identificados estos como: Lastra Rafael Lisandro, arg. De 15 años de edad, DNI no recuerda, fecha de nacimiento 29/01/2007, con domicilio en calle 507 B° Independencia y Centeno Lastra Claudio, arg. De 16 años de edad, DNI no recuerda, fecha de nacimiento 10/07/2006 con domicilio en calle 507 B° Independencia, haciendo notar que al momento de identificar el c/ Lastra Rafael exhibe en forma voluntaria desde sus prendas de vestir la cantidad de 19 envoltorios de nylon color negros con sustancia tipo vegetal deshidratada color pardoverdoso en su interior, seguidamente se solicitó la presencia de un testigo hábil procediendo al pesaje de los 19 envoltorios arrojando peso de 10gramos a prueba de orientación de campo arroja resultado positivo a la presencia de marihuana , siendo introducidos en bolsa de polietileno con rótulo de seguridad n° A03382, novedad la cual es informada al Sr. Fiscal Dr. Alende Juan quien dispone el secuestro de la sustancia y la debida identificación de los masculinos. Procedimiento el cual continúa a cargo del Of Insp Gauna Marcos de Cria. Com. 7ma.

La Dirección General Drogas Peligrosas desarrolló un operativo en la ciudad de Capital a través del cual procedieron con la intercepción de dos menores de edad que se trasladaban en una motocicleta sin chapa patente y con una considerable cantidad de droga.

El personal de la D.G.D.P. realizaron un procedimiento sobre calle Independencia y Desagüe del B° Jardín, en donde interceptaron a dos masculinos que circulaban en motovehiculo marca Honda modelo Wave, color negro sin dominio colocado, además uno de ellos no portaba casco protector.

Según informaron los uniformados, se trataba de dos menores de edad de 15 y 16 años respectivamente. Uno de ellos trasportaba entre sus prendas de vestir un total de 19 envoltorios de marihuana.

Se solicitó la presencia de un testigo hábil procediendo al pesaje de los 19 envoltorios arrojando el peso de 10 gramos, mientras que la prueba de orientación de campo arrojó resultado positivo a la presencia de marihuana.

El Fiscal Dr. Alende Juan, dispuso el secuestro de la sustancia y la debida identificación de los masculinos.