Prisión preventiva para la “Banda de los Angelitos” por afer con autopartes robadas

Casi cuatro meses después de redadas masivas en la ciudad, la Justicia dictó ayer prisión preventiva para tres individuos, a quienes considera cerebro y eslabones clave de la desbaratada “Banda de los Angelitos”: se sospecha que embolsó jugosas ganancias con la venta de autopartes e ingreso de vehículos robados, provenientes de Buenos Aires y Santa Fe.

Así lo informó ayer la jueza de Control y Garantías, Sara Harón, al notificar a los abogados sobre su resolución.

Los imputados son David Marcelo Alegre, representado por Carlos Ríos López y Gonzalo Tejeda; Walter Marcelo Melín Abascal, por Marcelo Castillo Gioya y el mecánico Adrián Eugenio Quiroga, asistido por Claudia Paz y Juan José Saín.

Todavía se encuentran lejos de la Justicia otros dos imputados: el medio hermano de Alegre, Martín Alarcón, y “un autopercibido Santiago Alegre o Gonzalo Cáceres”.

La investigación sostendría que los jefes de la presunta asociación ilícita serían Alegre y Alarcón.

En tanto, en segunda línea de jerarquía aparecerían el mecánico Quiroga y el ex policía Melín Abascal, a quien los empleados del desarmadero “Los Angelitos” señalaron que fijaba los precios y cobros.

Los fiscales Mariela Bitar de Papa y Ángel Belluomini enrostran al grupo cargos por “asociación ilícita, adulteración de instrumento público, encubrimiento agravado con el ánimo de lucro y por receptación y supresión de matrícula individualizadora de objeto registrable e infracción a la Ley 25761 (la cual regula la venta legal de autopartes) todo en concurso real”.

El gran golpe a Los Angelitos fue el 16 de marzo. La Fiscalía lanzó allanamientos al por mayor. Hasta entonces, reinaba en la penumbra una banda que operaba desde una fachada, en el edificio del desarmadero ubicado en avenida Madre de Ciudades.

Varias fuerzas policiales coparon el bunker y los fiscales zarandearon el negocio y sacaron a la superficie sus reales vísceras: autopartes de oscuros orígenes y presos santafecinos, de paseos sugestivos todas las semanas a Santiago del Estero.

Según el proceso, desde hace varios años barras santafecinos arribaban en autos robados, o bien con pedidos de secuestro de esa provincia, o Buenos Aires.

La sospecha es que las unidades eran desguazadas en una finca de El Zanjón.

Decisiones de la jueza

En su extensa resolución, la magistrada resolvió también: “à No hacer lugar a la falta de mérito y excarcelación de los imputados. No hacer lugar a la nulidad de la ampliación de la imputación y atribución de los hechos y nulidad de la declaración del imputado. No hacer lugar al sobreseimiento de David Marcelo Alegre, planteados por la defensa, ni a la modificación de la calificativa legal y excarcelación. No hacer lugar a la excarcelación ordinaria y extraordinaria y a la detención domiciliaria solicitada”.