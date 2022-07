“Vos me tienes que hacer caso en todo lo que te diga”, la amenazó

08/07/2022 - 22:24 Policiales

Un irracional sujeto atacó a golpes a su novia al descubrir que la joven había comprado pastillas anticonceptivas.

Sucedió en un domicilio del barrio Agua y Energía de La Banda, minutos después de las 19 del jueves.

El caso salió a la luz cuando la víctima se presentó en la Comisaría 15. Contó que ella se encontraba en el inmueble ubicado entre calle Mármol y Quintana con su pareja (25), con quien tiene una relación de diez meses, pero no conviven.

El acusado había ingresado a su domicilio para reclamarle el que haya comprado las pastillas para evitar quedar embarazada.

Según consta en la denuncia, el sujeto se ofuscó, la tomó del brazo y le dio golpes de puño a la altura del labio inferior, mientras le manifestaba “a mí no me vas a tomar por tonto. Vos me tienes que hacer caso a mí en todo lo que te diga”.

La joven logró tranquilizarlo. Cuando éste se retiró de la vivienda, ella se presentó en la policía para pedir ayuda. Sostuvo que no sería la primera vez que la agrede.