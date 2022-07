Niña madre santiagueña de 12 años da a luz en Buenos Aires y apresan al responsable, de 21

10/07/2022 - 05:33 Policiales

Con escasos 12 años, una niña santiagueña movilizó a médicos y policías en Buenos Aires al convertirse en madre y exponer "una relación" con un joven de 21 años, también santiagueño, el que ya fue detenido y la Justicia acaba de dictarle prisión preventiva. "Abuso sexual con acceso carnal reiterado en concurso real", es la imputación enrostrada por la fiscal de la ciudad de Añatuya, General Taboada, Cecilia Rímini.

Todo se precipitó el 8 de marzo pasado. En un hospital de la provincia de Buenos Aires, la menor santiagueña dio a luz. Lo impactante es que la parturienta tenía apenas 12 años.

Perplejidad de los médicos

Urgente, los médicos informaron a la Justicia y un fiscal de Buenos Aires declinó competencia y giró las actuaciones a su par santiagueña Cecilia Rímini. Fue imputado el joven, a quien lo asistió el abogado Gabriel Toloza. Al ser consultada por las autoridades del hospital y policiales, la madre de la menor habría revelado que en noviembre del 2021 descubrió el embarazo de su hija. Así, decidió llevarla a Buenos Aires para seguimiento y asistencia.

En forma simultánea, el padre del bebé viajó a Entre Ríos para trabajar allí y, según las fuentes, poder ayudar a la menor y al hijo de ambos. Pero para la Justicia, las relaciones no fueron "consentidas" como los protagonistas intentan convencer, porque la víctima tiene sólo 12 años y no tiene la madurez suficiente como para admitir una relación de esa índole con un sujeto de 21 años. La niña había llegado hasta el 4º grado, aunque no sabe leer ni escribir.

El 10 de junio la niña madre fue escuchada en Cámara Gesell. Los psicólogos concluyeron que la menor se mostraba tímida, retraída, pero clara. Habría manifestado que el imputado se trasladaba a su casa a jugar con su hermano; también que lo conocía hace bastante tiempo; que su madre la acompañó en el embarazo y con el bebé.

Sin perder tiempo, Rímini mandó aprehender al joven y el 22 de junio se realizó la audiencia de conversión a detención. Ante la funcionaria, la progenitora de la menor habría declarado que tiene 5 hijos y fue anoticiada del embarazo ya con muchos meses de gestación. Añadió que le sugirieron interrumpirlo, pero tuvo miedo y no aceptó. Dijo que viajó a Buenos Aires desesperada.

Ante la contundencia de pruebas, la Fiscalía acudió ante la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, y bregó por la prisión preventiva del joven.

Toloza: "La letra de la ley, detrás de la realidad fáctica"

El abogado defensor Gabriel Toloza del imputado juzgó que "es un típico caso donde la letra de la ley está detrás de la realidad fáctica". Añadió que la Cámara Gesell no resulta incriminatoria para su representado; que "es un caso muy complejo de resolver y hay gente de escasos recursos que vive en el campo".

Añadió que a criterio suyo, la menor tiene una relación con el imputado y la familia de la menor pregunta por él y siente angustia por la situación. "No podemos aplicar el Derecho Penal sin pautas constitucionales", enfatizó el profesional.

Cecilia Rímini: "Hay riesgo de entorpecimiento en la causa"

Por su parte, la fiscal Cecilia Rímini habría manifestado que el imputado conocía perfectamente "los 12 años de la niña embarazada".

La funcionaria manifestó que pese a su corta edad, la menor "tuvo que afrontar un parto". Ahondó que en el proceso "hay riesgo de entorpecimiento". Subrayó que la ley prevé una pena alta; por ende, libre podría entorpecer la investigación, ya que restan reunirse más evidencias para llegar al juicio", explicó.

Finalmente, la magistrada refrendó la prisión preventiva del sujeto y la Fiscalía profundizará la causa con más medidas: entrevista e informe psicológico del imputado; asistencia psicológica a la menor y análisis de ADN, entre las más destacadas.

En su resolución, Lami rechazó "la petición de excarcelación solicitada por la defensa técnica" y exhortó al Ministerio Público Fiscal a tener presente las pautas sobre duración de la investigación penal preparatoria".