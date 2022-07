Irá a juicio por el abuso de una jovencita, pero su defensa dice que él no puede tener sexo

12/07/2022 - 00:50 Policiales

La ciencia promete definir una historia policial, sostenida en el caso de un quiosquero apresado en el 2020, acusado de abusar sexualmente de una adolescente con retraso madurativo, en el interior de su local en Guasayán.

‘Abuso sexual con acceso carnal’ (de 6 a 15 años de prisión), es la imputación enrostrada por la fiscal Dahiana Pérez al sujeto, de 46 años, cuya defensa, a cargo de Juan José Saín, sostiene que es inocente porque carece de aptitudes físicas para materializar acto sexual alguno.

Según la denuncia de una hermana de la víctima, entre el 2019 y mitad del 2020 el quiosquero la habría abusado en varias ocasiones.

Le prometía dinero, casamiento, o un celular, pero a cambio requería que ella no revelase a nadie lo que sucedía, trascendió del proceso.

El 16 de julio del 2020 los expertos asistieron a la adolescente en Cámara Gesell. En esencia, la víctima confirmó el relato de su hermana denunciante. Para los psicólogos, la joven presentaba funciones psíquicas disminuidas y alteradas. Describieron “un cuadro de retraso mental moderado de origen congénito” y que no habría dificultad para persuadirla o engañarla, ya que la comprensión y el entendimiento “se encontraban alterados”.

Enfrente, Saín afirmó en sus escritos que su cliente “no puede tener relaciones sexuales”. Es más, aseguró que “fue operado de sus miembros genitales a los diez años y que debido a una disfunción eréctil afrontaba problemas para mantener relaciones sexuales”. La batalla final Ahora, el juez de Frías, Guillermo Paradelo, envió a juicio la causa, pero Saín interpuso una apelación final: concretamente, la estación previa a un debate oral será la Cámara de Apelaciones.

Aunque no lo verbalizó, Saín entiende que la ciencia le dará la razón en que el teórico abuso “no existió”, ya que su representado no tendría capacidad física alguna para impulsarlo y consumarlo. Son horas decisivas. Por un lado, el recurso y el planteo deben pasar por el tamiz de un tribunal. Y por el otro, el abogado se juega la última carta, basada en la ciencia capaz de convencer al tribunal que el imputado no es apto para sexo alguno.