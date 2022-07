Prisión preventiva para mecánico por golpear y matar a un anciano

14/07/2022 - 01:20 Policiales

El juez de Control y Garantías de Las Termas, Diego Vittar, dictó la prisión preventiva para un mecánico acusado de golpear a trompadas a un jubilado, a raíz de un incidente de tránsito, y la víctima falleció seis días después en el Hospital Regional.

Según la investigación del fiscal Carlos Vega, el hecho estalló el 14 de mayo a las 20 en la ruta nacional Nº 9, en la desembocadura del puente viejo que une el sector céntrico de la ciudad con Villa Balnearia. Herminio del Jesús Ferreyra, de 72 años, circulaba en su camioneta Ford F- 100, acompañado por Cintia Calderón. Retornaban desde Las Termas a Villa Balnearia.

A su vez, de atrás, Emanuel Bermúdez, 41, lo hacía guiando un Ford Falcon. Al parecer, Bermúdez habría intentado sobrepasar a la camioneta y terminaron rozándose. De acuerdo con Calderón, Ferreyra pidió disculpas, pero Bermúdez le asestó una trompada en la nariz, mientras la víctima se encontraba en el interior de su camioneta.

Sangrando, Ferreyra igual bajó resuelto en tranquilizarlo, pero fue peor. Bermúdez no escuchó nada y lanzó otras trompadas arrojándolo al piso y dejándolo inconsciente. La investigación añade que segundos después intervinieron otros automovilistas para que Bermúdez se detuviera, pero el automovilista se encontraba fuera de sí y gritaba lamentando los daños en su cuidado Ford Falcon. Seis días después, Ferreyra falleció en el Hospital Regional.

El agresor fue detenido de inmediato y ahora el juez Vittar prolongó sus días a la sombra con una prisión preventiva por “homicidio simple”, reprimido con penas mínimas y máximas de 8 y 25 años de prisión.

E l f i s c a l Vega ganó tiempo ayer. Lo suficiente como para for talecer la causa con pruebas científicas ( autopsia, informe médico, historia clínica) a fin de contraatacar una ofensiva de la defensa. Ésta destinaría sus energías, intentando convencer a la Justicia que el golpe no tuvo suficiente entidad como para matar y que Ferreyra dejó de existir por sus problemas de salud y desafortunada caída.