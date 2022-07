A patadas rompió la puerta, entró en la casa de su ex y con cuchillo amenazó con matarla

18/07/2022 - 03:39 Policiales

Un brutal caso de violencia de género, que por fortuna no terminó en tragedia, ocurrió en una vivienda del barrio Esperanza II de la ciudad de Frías, cuando un violento sujeto ingresó armado a la casa de su ex pareja e intentó acuchillarla.

El hecho se registró durante el fin de semana, pasadas las 23.30 cuando la víctima se encontraba con su hija de tres años —que tiene en común con el violento— y su actual novio y escuchó que alguien gritaba desde la calle.

Sin abrir la puerta se asomó para ver qué sucedía y allí descubrió que se trataba del acusado, con quien mantuvo una relación de 8 años, la cual finalizó en el año 2019.

La mujer, al ver que el sujeto estaba enfurecido, optó por quedarse en silencio con la esperanza de que éste se retirara, pero el violento individuo hizo todo lo contrario. En ese momento el hombre abrió a patadas el portón de ingreso al terreno.

Luego se asomó por una ventana y al ver a la mujer sacó un cuchillo y empezó a insultarla. Cuando el acusado pretendía entrar para herirla, la víctima tomó un palo de amasar y le propinó un golpe en la cabeza y en el brazo.

En ese momento el salvaje alcanzó a darle un "puntazo" en la mano. Antes de irse la amenazó diciendo. "No te descuides de tu hija porque si la veo en la vereda no me va importar que sea mía y la voy a levantar a puntazos, al igual que a vos y a ése".

La joven contó que teme por su integridad y la de su familia, ya que el acusado es un hombre violento. Sostuvo que su decisión de ponerle fin a la relación sentimental que tenía con el sujeto fue a causa de las golpizas que le propinaba, además del maltrato verbal que recibía.

El acusado, quien tiene un frondoso prontuario por hechos de violencia se retiró de la vivienda. Más tarde la joven se presentó en la Comisaría de la Mujer y el Menor y realizó la denuncia.

La Fiscalía ya habría tomado intervención en el tema y habría ordenado una serie de medidas.