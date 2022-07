La joven que denunció a Diego París por abuso sexual: "Desde que lo liberaron vivo encerrada"

18/07/2022 - 23:12 Policiales

La adolescente que dejó al descubierto el aberrante accionar de Diego París, el sujeto organizador de eventos detenido e imputado por abuso sexual, habló con EL LIBERAL luego de que la Justicia ordenara su cese de prisión, al vencerse los plazos estipulados para su detención.

"María", nombre ficticio, se mostró consternada al saber que el sujeto que la abusó se encuentra en la calle y se lo puede "topar en cualquier momento", mientras intenta continuar con su vida.

"La verdad que me sorprendió mucho que lo hayan liberado, no me lo esperaba. Me enteré de todo por los medios justo el día de mi cumpleaños. La verdad que fue el peor regalo que podía recibir", explicó la víctima que acusó al acusado cuando tenía 17 años.

Se mostró "desilusionada" ante el accionar de la justicia. "La Fiscal nunca se comunicó conmigo durante los dos años. Nadie nunca me llamó salvo al principio cuando hice la denuncia", explicó.

Respecto de tal situación sostuvo: "Cómo será de irresponsable la investigación que recién tengo turno para agosto para que me realicen las entrevistas psicológicas. Es una falta de respeto hacia mí y hacia las víctimas".

La adolescente —que actualmente tiene 20 años— explicó: "Yo estaba trabajando y renuncié a mi trabajo cuando me enteré que este individuo está en libertad, por mi seguridad".

"María" explicó que el miedo reina ahora en su vida.

"A veces no quiero agarrar el teléfono porque tengo miedo de que aparezca. Tengo miedo hasta cuando me quedo sola en mi casa. Yo de él espero cualquier cosa y lo que siento es que nadie se pone en mis zapatos ni en los de las otras víctimas", remarcó.

Según contó la víctima, a través de su abogado había tomado conocimiento de que le podrían instalar en su teléfono una aplicación para su seguridad.

"Lo único que sé es que me iban a dar un botón antipánico, pero yo no pude acudir ese día", enfatizó.

La damnificada, quien radicó denuncia en marzo de 2020, reiteró que no siente que tengan empatía con ella y el peligro que puede correr. "Nunca sentí tanto miedo como el día que me avisaron que quedó en libertad. Nadie se va a poner en mis zapatos ni en el de las otras víctimas. Ni la fiscal ni la jueza. Nadie sabe del pánico que te genera saber que este tipo está suelto y que puede tomar venganza", indicó.

"Yo hoy no vivo una vida que una joven de 20 años. Vivo aterrada, encerrada porque no sé qué me puede pasar", sostuvo.

Luego continuó diciendo: "No creo que si este tipo se me acerca sea para pedirme disculpas. No creo que se me acerque para algo bueno, por eso espero que vuelva a estar tras las rejas y que la Fiscalía proteja a las víctimas, porque una persona que hizo tanto daño y piensa como él piensa no creo que se acerque a pedirnos disculpas".

"Todos los días espero que me digan que está de nuevo detenido, sería una buena noticia para mí y para las otras víctimas. Así voy a poder a volver a mi vida de antes. Hoy tengo 20 años y no quiero salir, me alejé de mis amigos. No creo que me merezca vivir encerrada, con miedo o pánico. Las víctimas no lo merecemos", recalcó.

Antes de finalizar hizo un pedido desesperado: "Me gustaría pedirle que la Justicia realmente se ponga en el lugar de las víctimas, y que tomen conciencia de lo están haciendo. Del daño que su decisión causa al dejar en libertad a alguien así. Que no solo la salud mental de las víctimas está en sus manos, sino nuestras vidas".

París fue excarcelado el miércoles 13, por la Justicia de Control y Garantías ya que, según explicaron fuentes judiciales, se encontraban vencidos los plazas de la prisión preventiva.

La contactó por ''trabajo'', se ganó su confianza y la abusó

El hecho sucedió en marzo de 2020, pero salió a la luz en abril cuando "María" (nombre ficticio) expuso todo lo que vivió en su cuenta de Facebook.

La adolescente escribió detalladamente que el 13 de enero recibió un mensaje privado en su cuenta de Instagram, en la que el denunciado se presentó como "periodista especializado", "organizador de eventos", además de asegurar que tenía vínculos con salas de cines, organismos, y refirió tener también otras ocupaciones.

En un extenso mensaje, le manifestaba que una productora de Buenos Aires lo había contactado con la idea de filmar un cortometraje y que él había pensado en ella para hacer un personaje, que si ella estaba interesada, él le daría más información.

París le manifestó que se trataba del papel de la "Mujer Maravilla", que él creía que ella podía hacer ese papel, que no era complicado y que iba a ser remunerada económicamente por su trabajo.

La adolescente lo habló con sus padres y éstos la apoyaron para incursionar en la "actuación" ya que no tenía ningún tipo de experiencia. La madre participó de la primera reunión con el "organizador de eventos" y estuvo de acuerdo que los ensayos de la escena se llevaría a cabo dos veces por semana en la casa de él.

"María" contó que al principio todo transcurrió normalmente, que ella sólo debía realizar algunos movimientos, una lucha y luego una situación en la que era adormecida y amordazada por un villano.

Todo eso lo hacía con ropa cómoda, pero según la menor, el sospechoso comenzó a pedirle que usara la ropa del personaje (ajustada al cuerpo), para que "perdiera los nervios". La convenció para que se dejara fotografiar, argumentándole que tenía que enviarle el material a la productora de Buenos Aires para que la aprueben en el papel. Siempre en función de la denuncia pública de la joven, comenzó a notar situaciones extrañas y actitudes de él hacia ella, comentarios, miradas, invitaciones a cenar, que ella trataba de no darle importancia.

La damnificada asegura que comenzó a sentir más temor cuando el acusado le deslizó la idea de usar "cloroformo", para adormecerla realmente y que la escena le saliera "más natural". Según su relato, él le decía que podía conseguirlo fácilmente y que con la medida justa en un pañuelo, sólo la adormecería 15 segundos. Ella asegura que siempre se negó rotundamente.

El día 13 de marzo llegó a la casa de París para un nuevo ensayo. Todo transcurría normalmente, hasta que en una escena ella se salió del personaje y se rió, entonces él se acercó y le tapó la boca con su mano. La víctima señaló que tras unos segundos, ella le dijo que la soltara, que no se iba a reír más y cuando el acusado sacó su mano, la acercó hacia él y la besó por la fuerza. Ella, según su posteo, quedó paralizada y que el temor la invadió. Sostuvo que él le dio una palmada cerca de la cola y le dijo "a seguir ensayando".

Ella se volteó y pensó que si intentaba huir de inmediato, podía correr peligro. Disimuló unos minutos, fingió una emergencia, y se fue. Se dirigió llorando al lugar de trabajo de su padre y de inmediato radicaron la denuncia en la Comisaría Primera del Menor y la Mujer.

Fiscalía apeló la decisión de la Justicia y espera una audiencia

La investigación judicial está a cargo de la Dra. Jesica Lucas, quien tras la resolución de la Dra. Sara Harón —jueza de Control y Garantías— decidió apelar la medida y requeriría la nulidad de la resolución "por error in procedendo" ("inobservancia de normas procesales al resolver la cuestión litigiosa"), se supo este medio.

El criterio fiscal es que la magistrada habría resuelto más allá de lo requerido por la propia defensa. Otro aspecto es que aún subsisten riesgos procesales con mujeres vulnerables y expuestas a cualquier apriete o represalia. Por su parte la jueza entendió que llevaba excedido en 3 meses la fecha de prisión preventiva. Ahora será la Cámara de Apelaciones la encargada de definir su futuro.

Insólita ''justificación''

Como parte del expediente judicial y las evidencias presentadas por la víctima existen una serie de capturas de imágenes de celular, en la que se puede leer el contenido de los mensajes desde el primer contacto y cómo se desarrolló el trato laboral entre ambos, hasta lo ocurrido después de que el sujeto la abusara.

La joven le exigió una explicación, a lo que él intentó quitarle importancia, diciéndole que fue una "reacción sin pensar", "me salió". Como la adolescente dejó de contestarle los mensajes, mientras él le insistía de hablarlo en persona. Comenzó a escribirle mensajes extensos donde trataba de "justificar" su accionar.

Argumentaba situaciones de una enfermedad personal, que la cuarentena lo hizo reflexionar, le pedía disculpas, y continuaba preguntándole por el "proyecto" del cortometraje.