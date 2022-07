Denunció descontrol en viaje de estudio con sexo y alcohol

20/07/2022 - 01:10 Policiales

Un hombre, residente en el interior de la provincia, se mostró indignado con las autoridades escolares de un colegio santiagueño por la situación que vivió su hijo adolescente, durante un viaje "de estudios" en el que según aseguró "los chicos participaron de una orgía".

El afligido padre, el pasado 7 de julio se presentó en la Unidad Fiscal de Santiago Capital y denunció a las autoridades del colegio educativo al que concurre su hijo.

En diálogo exclusivo con EL LIBERAL, el denunciante manifestó que el grave episodio se registró el pasado 15 de junio cuando su hijo (de 17 años) participó de un viaje en el marco del programa provincial "Conociendo mi ciudad".

"El día miércoles 15, a las 6 de la mañana acompañé a mi hijo hasta la puerta del colegio y lo acompañé hasta que llegó el colectivo en el que iban a viajar con sus compañeros. En el micro ya venían 15 chicos de otro colegio", comenzó diciendo.

"Me pareció raro que no viajara ningún tutor, pero sí iba la rectora y una preceptora del colegio de mi hijo y del otro colegio también. Cuando estuvieron todos reunidos emprendieron el viaje".

Según manifestó, su hijo debía retornar el jueves antes de la medianoche, pero lo hizo un par de horas antes. "Cuando llegó me llamó la atención que mi hijo se mostró cansado. Le pregunté que tal le fue y me dijo 'pá dejame dormir, estoy liquidado', entonces se acuesta y se despierta el viernes antes del mediodía", remarcó.

El hombre sostuvo que ese viernes almorzaron juntos, su hijo fue al colegio y al regresar conversaron sobre el viaje. "Me mostró fotos de lo que había conocido, de lo encantado que estaba con los lugares que visitó y en un momento me dice: 'no sabes la fiesta que hicimos'; cuando me dijo eso entonces empiezo a interrogarlo", remarcó.

Allí fue cuando el joven estudiante le confesó a su padre que durante la noche del miércoles mientras se encontraban en la ciudad de Frías y las autoridades que los acompañaban, dormían a unos 30 metros, ellos se juntaron y consumieron bebidas con alcohol.

"Él, muy eufórico me cuenta que había tomado, que había un 'chango' buena onda que los dejaba salir a comprar bebidas y que era una 'joda' de 'todos contra todos' y que 'no se salvó nadie', haciendo referencia también a que habían mantenido relaciones sexuales", explicó.

Ante los dichos de su hijo y tras haberlo corroborado con sus compañeros, se presentó en la Unida Fiscal de ciudad Capital e hizo la denuncia en contra de los docentes. "El día antes me habían felicitado por el hijo ejemplar que tengo por cómo lo educo y ellos lo llevaban de viaje y dejan que hagan lo que quieran. No culpo a los chicos porque ellos son adolescentes y si tienen libertad hacen lo que quieren, pero había adultos que eran responsables", remarcó.

Los datos del denunciante y de los dos colegios involucrados se omiten en esta nota atento a que está en proceso una investigación de las autoridades para determinar responsabilidades y posibles afectaciones de los alumnos. "Hoy lo cuentan como un chiste y todo es anécdota pero ¿si hubiese pasado algo grave? ¿Quién se iba a hacer responsable? Hoy mi hijo no me habla porque hice la denuncia y porque las autoridades, al enterarse, lo expusieron ante todos sus compañeros, todos saben que yo denuncié lo que pasó, pero lo prefiero enojado, y vivito y coleando", puntualizó. El hombre además manifestó que realizó la misma denuncia ante la Dirección de Sumarios del Concejo General de Educación, para que tomen medida sobre lo sucedido.