VIDEO | Tres de las víctimas de Diego Paris relataron en televisión el calvario que vivieron y su decepción al ver que quedó en libertad

Durante una entrevista con C5N, Julia, Virginia y Mariana, tres de las víctimas de Diego Paris expresaron su indignación tras la decisión de la Justicia de otorgarle la libertad al organizador de eventos imputado por abusos sexuales, luego que la fiscalía no pidiera la prórroga de la prisión preventiva.

Virginia, que contaba con 17 años cuando fue abusada, relató que se enteró de la liberación "en el día de mi cumpleaños".

"Estoy mal. En el año 2020 me contactó para hacerme una propuesta de trabajo, que era falsa. Hice la denuncia y esperé un mes, pero no como no hacían nada lo escraché en Facebook. Ahí más de 20 mujeres contaron que les había pasado lo mismo que yo", recordó.

Luego continuó remarcando su disconformidad con la causa: "No se han comunicado conmigo ni con ninguna de las víctimas. Me he enterado porque me pasaron la noticia. Es horrible, lo que estoy pasando no se lo deseo a nadie. Me da bronca e impotencia, porque es como si no me creyeran ¿por qué él está en la calle y nosotras tenemos que vivir con miedo? Me parece injusto".

Por otra parte, Julia, otra de la denunciantes, dijo que ella podría ser "una de las primeras víctimas" de Diego París, ya que sufrió reiterados ataques de parte del organizador de eventos de comics.

"Hace más de 20 años intentó secuestrarme en tres oportunidades usando un pañuelo que supuestamente tenía cloroforomo. Me invitaba a audiencias y como no aceptaba quiso hacerlo por la fuerza. En un año y medio en tres oportunidades entró en mi casa, me tomaba de atrás con un pañuelo y me amenazaba con un arma, tratando de amedentrarme", contó.

Cabe remarcar que la Fiscalía apeló el cese de prisión, pero hasta el momento no hubo respuesta. Asimismo, ya se llevó a cabo la elevación a juicio, pero hasta que se defina la fecha del mismo continuará en libertad viviendo en la casa de su madre.